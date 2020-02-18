При пожаре в ТЦ в Баку пострадали восемь человек

БАКУ, 18 фев – РИА Новости. Восемь человек пострадали при пожаре в торговом центре "Садарак" в столице Азербайджана, один госпитализирован, сообщает объединение управления территориальными медицинскими подразделениями.
"На место происшествия были привлечены пять бригад скорой помощи. Восьмерым пострадавшим была оказана помощь на месте. Один человек с травмой головы был госпитализирован", - сообщили в объединении журналистам.
Площадь пожара пока не сообщается.
Торговый центр "Садарак" располагается в пригороде Баку, его площадь — 100 гектаров. Он включает более 12 тысяч объектов розничной и оптовой торговли, рынок сельскохозяйственных товаров, одноэтажный оптовый склад, различные инженерные сооружения.
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