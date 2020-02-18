Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства

КОСТРОМА, 18 фев – РИА Новости. Члены правительства РФ должны ездить по регионам, чтобы понимать, что происходит на местах, заявил РИА Новости губернатор Костромской области Сергей Ситников.
В понедельник в ходе совещания с вице-премьерами премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину самостоятельно посещать регионы и докладывать о ситуации в них, особенно о проблемных вопросах.
"То, что надо приезжать – это сто процентов. У каждого члена правительства есть свой бэкграунд. Кто-то поработал в регионе, и они представляют себе, что такое регион. Кто-то поработал в сильном регионе и представляет себе, что такое сильный регион, но никогда не сталкивался с проблемами регионов, где нет высокой экономики, нет высокой доходной базы. Поэтому, конечно, эта связь с регионами для членов правительства очень важна", - сказал губернатор.
Ситников подчеркнул, что он и органы исполнительной власти Костромской области конструктивно взаимодействуют со всеми членами правительства.
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"Министерство образования – строительство школ и детских садов, министерство здравоохранения – строительство новых учреждений здравоохранения, капитальный ремонт тех, что есть. Спорт – в обязательном порядке. Наша область северная. К сожалению, крытыми спортивными комплексами не богата, надо строить", - подчеркнул Ситников.