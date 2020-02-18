Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства

"То, что надо приезжать – это сто процентов. У каждого члена правительства есть свой бэкграунд. Кто-то поработал в регионе, и они представляют себе, что такое регион. Кто-то поработал в сильном регионе и представляет себе, что такое сильный регион, но никогда не сталкивался с проблемами регионов, где нет высокой экономики, нет высокой доходной базы. Поэтому, конечно, эта связь с регионами для членов правительства очень важна", - сказал губернатор.