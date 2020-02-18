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Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
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РИА Новости

Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты

08:36 18.02.2020
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© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкВид на комплекс защитных сооружений (дамбу) Санкт-Петербурга
Вид на комплекс защитных сооружений (дамбу) Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
Вид на комплекс защитных сооружений (дамбу) Санкт-Петербурга. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге, которые были закрыты в понедельник в связи с возможным подъемом уровня воды в дельте реки Невы до опасных значений, открыты, сообщает дирекция КЗС.
"Дирекция комплекса защитных сооружений информирует о том, что пиковые значения подъема уровня воды пройдены в 03.00 18 февраля, и при стабильной тенденции к дальнейшему понижению уровня защитные затворы КЗС начали движение на открытие водопропускных отверстий в 04.54 18 февраля", - говорится в сообщении.
По состоянию на 06.00 мск канал судопропускного сооружения С-1 был свободен для прохода судов.
Ранее сообщалось, что в понедельник днем были закрыты городские парки и скверы в связи с неблагоприятными погодными условиями. По прогнозу синоптиков, ожидалось усиление ветра до 25-28 метров в секунду, а также повышение уровня воды в устье реки Невы. Затворы комплекса защитных сооружений в Петербурге закрыли в связи с возможным подъемом уровня воды в устье Невы.
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