Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты

"Дирекция комплекса защитных сооружений информирует о том, что пиковые значения подъема уровня воды пройдены в 03.00 18 февраля, и при стабильной тенденции к дальнейшему понижению уровня защитные затворы КЗС начали движение на открытие водопропускных отверстий в 04.54 18 февраля", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в понедельник днем были закрыты городские парки и скверы в связи с неблагоприятными погодными условиями. По прогнозу синоптиков, ожидалось усиление ветра до 25-28 метров в секунду, а также повышение уровня воды в устье реки Невы. Затворы комплекса защитных сооружений в Петербурге закрыли в связи с возможным подъемом уровня воды в устье Невы.