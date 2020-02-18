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Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
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РИА Новости

Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации

08:15 18.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Костромской области Сергей Ситников . Архивное фото
КОСТРОМА, 18 фев – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал РИА Новости, что рассчитывает на встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, чтобы обсудить вопросы газификации региона.
Ситников отметил, что пока не знает, когда точно Мишустин посетит Костромскую область.
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"Есть ряд вопросов, которые без поддержки председателя правительства решать нам будет весьма сложно. Первая проблема - это газификация региона. К сожалению, Костромская область находится в достаточно непростой ситуации. Вопросом транспортировки газа у нас занимается "Газпром", а гарантирующим поставщиком, который реализует газ на территории региона, является компания "НОВАТЭК", - заявил губернатор.
"Понятно абсолютно, что "Газпрому" выгоднее, удобнее и практичнее работать в тех регионах, где он является продавцом газа. "НОВАТЭК" является бенефициаром продаж, а строить, нести на себе все нагрузки по магистральным газопроводам должен "Газпром". Есть поручение президента Владимира Владимировича Путина эти вопросы решить", - добавил он.
По словам Ситникова, регион, как очень растянутый географически, не богат инфраструктурой, и потенциальные инвесторы в первую очередь задаются именно вопросами газификации.
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Сергей СитниковМихаил МишустинГазпромНоватэкКостромская областьРоссияЭкономика
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