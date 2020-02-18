Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации

КОСТРОМА, 18 фев – РИА Новости. Губернатор Костромской области Губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал РИА Новости, что рассчитывает на встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным , чтобы обсудить вопросы газификации региона.

Ситников отметил, что пока не знает, когда точно Мишустин посетит Костромскую область.

"Есть ряд вопросов, которые без поддержки председателя правительства решать нам будет весьма сложно. Первая проблема - это газификация региона. К сожалению, Костромская область находится в достаточно непростой ситуации. Вопросом транспортировки газа у нас занимается "Газпром", а гарантирующим поставщиком, который реализует газ на территории региона, является компания "НОВАТЭК", - заявил губернатор.

"Понятно абсолютно, что "Газпрому" выгоднее, удобнее и практичнее работать в тех регионах, где он является продавцом газа. "НОВАТЭК" является бенефициаром продаж, а строить, нести на себе все нагрузки по магистральным газопроводам должен "Газпром". Есть поручение президента Владимира Владимировича Путина эти вопросы решить", - добавил он.