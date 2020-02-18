Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"

НУР-СУЛТАН, 18 фев - РИА Новости. Казахстан продолжит обсуждать с РФ возможность прохождения газопровода "Сила Сибири-2" через территорию республики для газификации ряда своих областей, сообщил во вторник министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.
Министр энергетики Казахстана ранее в ходе встречи с главой Минэнерго РФ Александром Новаком предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода "Сила Сибири-2" по территории республики с дальнейшим присоединением к газопроводной системе Китая "Запад-Восток". При этом в феврале Новак сообщал, что уже началась работа по оценке возможности поставок российского газа в Китай по планируемому газопроводу "Сила Сибири-2" через территорию Монголии.
"Реализация данного проекта пока в планах, конкретные параметры не обозначены, есть различные варианты поставки газа с РФ в Китай, и мы предложили, чтобы этот газопровод, если можно, провести через территорию (Казахстана). Наша заинтересованность в том, чтобы обеспечить газификацию Восточно-Казахстанской области... Господин Новак принял во внимание, будем дальше отрабатывать", - сказал Ногаев журналистам.
По его словам, что речь идет о возможной газификации также Павлодарской области Казахстана за счет этого газопровода.
"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".
13 февраля, 15:20В "Газпроме" рассказали о ходе переговоров по "Силе Сибири — 2"