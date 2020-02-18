Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"

"Реализация данного проекта пока в планах, конкретные параметры не обозначены, есть различные варианты поставки газа с РФ в Китай, и мы предложили, чтобы этот газопровод, если можно, провести через территорию (Казахстана). Наша заинтересованность в том, чтобы обеспечить газификацию Восточно-Казахстанской области... Господин Новак принял во внимание, будем дальше отрабатывать", - сказал Ногаев журналистам.