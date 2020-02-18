В Баку горит крупнейший торговый центр

БАКУ, 18 фев - РИА Новости. Пожар вспыхнул в крупнейшем торговом центре "Садарак" в Баку, сообщает во вторник пресс-служба МЧС Азербайджана.
"На место происшествия привлечены пожарные расчеты и спасатели. Принимаются меры по тушению пожара", - сообщает пресс-служба.
Торговый центр "Садарак" располагается в пригороде Баку, его площадь — 100 гектаров. Он включает более 12 тысяч объектов розничной и оптовой торговли, рынок сельскохозяйственных товаров, одноэтажный оптовый склад, различные инженерные сооружения.
15 ноября 2019, 08:58В Баку при пожаре в многоэтажном здании пострадали 11 человек