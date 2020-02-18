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В Баку горит крупнейший торговый центр
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РИА Новости

В Баку горит крупнейший торговый центр

07:40 18.02.2020 (обновлено: 09:44 18.02.2020)
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© Фото : МЧС АзербайджанаПожар в торговом центре "Садарак" в Баку, Азербайджан
Пожар в торговом центре Садарак в Баку, Азербайджан
© Фото : МЧС Азербайджана
БАКУ, 18 фев - РИА Новости. Пожар вспыхнул в крупнейшем торговом центре "Садарак" в Баку, сообщает во вторник пресс-служба МЧС Азербайджана.
"На место происшествия привлечены пожарные расчеты и спасатели. Принимаются меры по тушению пожара", - сообщает пресс-служба.
Торговый центр "Садарак" располагается в пригороде Баку, его площадь — 100 гектаров. Он включает более 12 тысяч объектов розничной и оптовой торговли, рынок сельскохозяйственных товаров, одноэтажный оптовый склад, различные инженерные сооружения.
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МЧС АзербайджанаБакуАзербайджанПроисшествияВ мире
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