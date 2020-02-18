В Приморье социальное жилье будут строить на землях Минобороны

ВЛАДИВОСТОК, 18 фев - РИА Новости. Социальное жильё планируется возводить в Социальное жильё планируется возводить в Приморье на землях Минобороны , сделать цену доступной позволит строительство не менее 1 миллиона квадратных метров жилья в год, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Владивосток получит участки, на которых будет возводиться жилье по доступной цене, социальные объекты, в том числе для расселения военных", – приводятся в сообщении слова губернатора края Олега Кожемяко о достигнутой договоренности с министерством обороны РФ по строительству жилья на землях, принадлежащих ведомству.

Отмечается, что комплексная застройка позволит сделать более доступным жилье в Приморье.

"Для этого в крае необходимо строить не менее 1 миллиона квадратных метров жилья в год", - приводится в сообщении заявление главы региона по итогам совещания под руководством вице-премьера - полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева , которое состоялось в Москве.

В сообщении говорится, что в Приморье возводят почти 500 тысяч квадратных метров жилья, в ближайшее время планируется довести эту цифру до 700 тысяч "квадратов", а затем и до 1 миллиона квадратных метров жилья в год.

Власти также ведут активную работу с застройщиками по снижению стоимости квадратного метра. Отмечается, что в настоящий момент спрос на жилье во Владивостоке остается высоким, а цена достигает 130 тысяч за квадратный метр.