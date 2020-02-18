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В Приморье социальное жилье будут строить на землях Минобороны
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РИА Новости

В Приморье социальное жилье будут строить на землях Минобороны

07:35 18.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 18 фев - РИА Новости. Социальное жильё планируется возводить в Приморье на землях Минобороны, сделать цену доступной позволит строительство не менее 1 миллиона квадратных метров жилья в год, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Владивосток получит участки, на которых будет возводиться жилье по доступной цене, социальные объекты, в том числе для расселения военных", – приводятся в сообщении слова губернатора края Олега Кожемяко о достигнутой договоренности с министерством обороны РФ по строительству жилья на землях, принадлежащих ведомству.
Отмечается, что комплексная застройка позволит сделать более доступным жилье в Приморье.
"Для этого в крае необходимо строить не менее 1 миллиона квадратных метров жилья в год", - приводится в сообщении заявление главы региона по итогам совещания под руководством вице-премьера - полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, которое состоялось в Москве.
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В сообщении говорится, что в Приморье возводят почти 500 тысяч квадратных метров жилья, в ближайшее время планируется довести эту цифру до 700 тысяч "квадратов", а затем и до 1 миллиона квадратных метров жилья в год.
Власти также ведут активную работу с застройщиками по снижению стоимости квадратного метра. Отмечается, что в настоящий момент спрос на жилье во Владивостоке остается высоким, а цена достигает 130 тысяч за квадратный метр.
"Инвесторам, которые предложат цену до 70 тысяч рублей за квадратный метр, будем помогать социальной и инженерной инфраструктурой. Такая сложная ситуация пока во Владивостоке, но мы посмотрим и другие города – Уссурийск, Находку", - цитирует пресс-служба губернатора края.
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ЖильеОлег КожемякоЮрий ТрутневВладивостокНаходкаПриморский крайУссурийскОбщество
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