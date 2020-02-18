В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов

Это произошло 14 февраля, по решению суда подозреваемых арестовали.
"В ходе следственных действий по месту их проживания изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, холодное оружие, смартфоны с фото- и видеосъемкой предполагаемых объектов для нападения", — говорится в пресс-релизе.
По материалам следствия, мужчины готовили атаки на территории республики, в том числе в местах массового скопления людей.
Возбуждены уголовные дела о подготовке к теракту и пропаганде терроризма.