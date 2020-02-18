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В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
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РИА Новости

В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов

07:06 18.02.2020 (обновлено: 11:23 18.02.2020)
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© Фото : Комитет национальной безопасности Казахстана Задержание экстремистов в Алма-Ате
Задержание экстремистов в Алма-Ате
© Фото : Комитет национальной безопасности Казахстана
АЛМА-АТА, 18 фев — РИА Новости. В Алма-Ате задержали двух экстремистов, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ).
Это произошло 14 февраля, по решению суда подозреваемых арестовали.

"В ходе следственных действий по месту их проживания изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, холодное оружие, смартфоны с фото- и видеосъемкой предполагаемых объектов для нападения", — говорится в пресс-релизе.

По материалам следствия, мужчины готовили атаки на территории республики, в том числе в местах массового скопления людей.
Возбуждены уголовные дела о подготовке к теракту и пропаганде терроризма.
Наручники
3 февраля, 10:34
В Казахстане арестованы экстремисты по подозрению в подготовке теракта
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Комитет национальной безопасности (КНБ)Алма-АтаКазахстанВ мире
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