Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе

"Чтобы добыть нефть и газ, нужно иметь современную технологию. Сегодня целым рядом технологий российская промышленность, к сожалению, не обладает... Надо заниматься разработкой технологий, учиться делать подводные комплексы, учиться делать горизонтальное бурение, делать ледостойкие платформы, это для нас сейчас иноземные технологии, которые у нас еще не очень допускают ввиду санкций", - сказал Трутнев.

"Когда-то люди пытались доказать, что цена на нефть будет продолжать повышаться, но так не происходит, цены на нефть достаточно существенно снизились. Это говорит о том, что человечество найдет, из чего еще добывать энергию. Если мы можем добывать сейчас нефть и газ, надо его добывать, а полученные деньги вкладывать в науку, технологии, образование. Мы должны заниматься разведкой новых месторождений. Мы в этом отношении отстаем, особенно отстаем на шельфе, где бурим на два порядка меньше скважин, чем наши соседи, например, Норвегия", - добавил полпред.