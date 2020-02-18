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2020-02-18T06:15+0300
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Иван Ургант посмеялся над словами отца о пенсии
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РИА Новости

Иван Ургант посмеялся над словами отца о пенсии

06:15 18.02.2020
34884
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Телеведущий Иван Ургант. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале пошутил про слова его отца о пенсии.
Ранее советский и российский актер Андрей Ургант заявил порталу Teleprogramma.pro, что его пенсия составляет 17,5 тысячи рублей, однако он не замечает ее, поскольку такую сумму он якобы тратит в день.
"Я как сын счастлив, что отец вошел в тройку самых крутых прожигателей жизни — пенсионеров: Хью Хефнер, Мик Джаггер, Андрей Ургант", — сказал телеведущий.
Ранее о своих пенсиях рассказали некоторые знаменитые артисты: Лев Лещенко — что получает около 30 тысяч рублей со всеми надбавками, Евгений Петросян — "20 с лишним", Регина Дубовицкая — 16 тысяч рублей, певец Юрий Лоза — 12 тысяч рублей.
Певица Лариса Долина.
16 февраля, 03:44
Ларисе Долиной не известно, куда девается ее пенсия
43587919172
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Шоу-бизнесАндрей УргантХью ХефнерМик ДжаггерИван УргантРоссияОбщество
Популярные комментарии
У нас в телевизоре все такие как Ургант . И поэтому мы в России так и будем жить гавено
18 февраля, 07:17
Владимир Хорс
1620116
Этим хотят показать, что знаменитости не далеки от народа, не как бывший омский губер Полежаев, который получает 225тыров НАДБАВКИ к пенсии!!!
18 февраля, 06:42
Полковник Васин
1430401
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