Иван Ургант посмеялся над словами отца о пенсии

Ранее о своих пенсиях рассказали некоторые знаменитые артисты: Лев Лещенко — что получает около 30 тысяч рублей со всеми надбавками, Евгений Петросян — "20 с лишним", Регина Дубовицкая — 16 тысяч рублей, певец Юрий Лоза — 12 тысяч рублей.