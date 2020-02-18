Иван Ургант посмеялся над словами отца о пенсии

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале пошутил про слова его отца о пенсии.
Ранее советский и российский актер Андрей Ургант заявил порталу Teleprogramma.pro, что его пенсия составляет 17,5 тысячи рублей, однако он не замечает ее, поскольку такую сумму он якобы тратит в день.
"Я как сын счастлив, что отец вошел в тройку самых крутых прожигателей жизни — пенсионеров: Хью Хефнер, Мик Джаггер, Андрей Ургант", — сказал телеведущий.
Ранее о своих пенсиях рассказали некоторые знаменитые артисты: Лев Лещенко — что получает около 30 тысяч рублей со всеми надбавками, Евгений Петросян — "20 с лишним", Регина Дубовицкая — 16 тысяч рублей, певец Юрий Лоза — 12 тысяч рублей.
16 февраля, 03:44Ларисе Долиной не известно, куда девается ее пенсия