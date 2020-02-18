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Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на "спасение Земли"
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РИА Новости

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на "спасение Земли"

05:37 18.02.2020 (обновлено: 13:02 18.02.2020)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisГенеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне
Генеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда — Bezos Earth Fund — для борьбы с климатическими изменениями. Об этом он написал в своем инстаграме.

"Я хочу улучшить уже изученные способы и открыть новые методы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата", — пишет Безос.

Для противодействия "самой большой угрозе для нашей планеты" он выделит десять миллиардов долларов. По словам Безоса, на эти деньги Фонд Земли будет финансировать работу ученых, активистов и неправительственных организаций, которые занимаются решением этой проблемы.

"Я начну выдавать гранты этим летом", — отметил миллиардер.

Он также обратился к компаниям, правительствам разных стран, международным организациям и простым людям с призывом начать совместную работу.

"Земля — это то, что нас всех объединяет, давайте защищать ее вместе", — предложил Безос.

Ранее сообщалось, что Джефф Безос снова возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes. С показателем в 115,5 миллиарда долларов обогнал президента Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернара Арно, чье состояние оценивается в 112,9 миллиарда долларов.
Генеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе
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ЗемляДжефф БезосБернар АрноAmazon.com, Inc.ОбществоВ мире
Популярные комментарии
Это российские олигархи - украли, а Безос - заработал.
18 февраля, 06:16
Сергей Костин
1221300033
Ты явно не догоняешь, это именно такие как он гробят экологию и разбазаривают природные ресурсы. Это как убийца, ставящий свечку в храме.
18 февраля, 06:54
ЛКЛысый Кучерявый
53210029
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