Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на "спасение Земли"

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда — Bezos Earth Fund — для борьбы с климатическими изменениями. Об этом он написал в своем инстаграме.
"Я хочу улучшить уже изученные способы и открыть новые методы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата", — пишет Безос.
Для противодействия "самой большой угрозе для нашей планеты" он выделит десять миллиардов долларов. По словам Безоса, на эти деньги Фонд Земли будет финансировать работу ученых, активистов и неправительственных организаций, которые занимаются решением этой проблемы.
"Я начну выдавать гранты этим летом", — отметил миллиардер.
Он также обратился к компаниям, правительствам разных стран, международным организациям и простым людям с призывом начать совместную работу.
"Земля — это то, что нас всех объединяет, давайте защищать ее вместе", — предложил Безос.
Ранее сообщалось, что Джефф Безос снова возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes. С показателем в 115,5 миллиарда долларов обогнал президента Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернара Арно, чье состояние оценивается в 112,9 миллиарда долларов.
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