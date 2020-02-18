Сенатор рассказал, когда Совет Федерации переедет в новое здание

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Совет Федерации планирует переехать в новое здание к концу следующего года, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко

"Планируем к сентябрю-октябрю следующего года заехать в новое здание. Думаю, что если реализуются даже пессимистичные прогнозы, то к концу 2021 года точно должны переехать", - сказал сенатор.

По его словам, в настоящее время ведутся земляные работы: строится подземный паркинг, который вместе с пространством внутреннего двора сможет обеспечить всех сенаторов парковочными местами. "Сейчас с этим у Совета Федерации постоянные сложности", - отметил Тимченко.

Планируется, что новое восьмиэтажное здание Совфеда будет возведено по адресу улица Петровка, дом 17, строение 19, с переходом в нынешнее здание верхней палаты. В строении будут размешаться кабинеты сенаторов, в том числе и назначаемых по президентской квоте, помещения для заседания комитетов, комнаты для сотрудников аппарата. Зал заседаний остается в нынешнем здании.