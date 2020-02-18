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Сенатор рассказал, когда Совет Федерации переедет в новое здание
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РИА Новости

Сенатор рассказал, когда Совет Федерации переедет в новое здание

03:34 18.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВячеслав Тимченко
Вячеслав Тимченко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Тимченко. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Совет Федерации планирует переехать в новое здание к концу следующего года, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Планируем к сентябрю-октябрю следующего года заехать в новое здание. Думаю, что если реализуются даже пессимистичные прогнозы, то к концу 2021 года точно должны переехать", - сказал сенатор.
По его словам, в настоящее время ведутся земляные работы: строится подземный паркинг, который вместе с пространством внутреннего двора сможет обеспечить всех сенаторов парковочными местами. "Сейчас с этим у Совета Федерации постоянные сложности", - отметил Тимченко.
Планируется, что новое восьмиэтажное здание Совфеда будет возведено по адресу улица Петровка, дом 17, строение 19, с переходом в нынешнее здание верхней палаты. В строении будут размешаться кабинеты сенаторов, в том числе и назначаемых по президентской квоте, помещения для заседания комитетов, комнаты для сотрудников аппарата. Зал заседаний остается в нынешнем здании.
В настоящее время ряд членов Совфеда и сотрудников аппарата размещены в корпусе на Новом Арбате из-за нехватки помещений в основном здании на Большой Дмитровке.
Здание Государственной Думы РФ
14 января 2019, 09:42
Реконструкция зданий Госдумы и Совфеда подорожает до 7 млрд рублей
411037
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Вячеслав ТимченкоСовет Федерации РФПолитика
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