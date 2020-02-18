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2020-02-18T14:32+0300
https://ria.ru/20200218/1564903612.html
Историк объяснил значение подвига генерала Карбышева
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РИА Новости

Историк объяснил значение подвига генерала Карбышева

02:51 18.02.2020 (обновлено: 14:32 18.02.2020)
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© РИА Новости / РИА НовостиГерой Советского Союза генерал Дмитрий Карбышев
Герой Советского Союза генерал Дмитрий Карбышев
© РИА Новости / РИА Новости
Герой Советского Союза генерал Дмитрий Карбышев. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Трагическая смерть и подвиг генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева позволили после войны реабилитировать десятки тысяч военнопленных, заявил РИА Новости глава фонда памяти Александра Печерского Илья Васильев.
Российский и советский фортификатор, крупнейший отечественный ученый — военный инженер, доктор военных наук, профессор военной академии Генерального штаба РККА, генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев мученически погиб 75 лет назад, 18 февраля 1945 года, в немецком концлагере Маутхаузен после того, как его сначала долго пытали, а затем обливали ледяной водой на морозе.
Памятник зверски замученному фашистами генералу Дмитрию Карбышеву на территории бывшего концлагеря Маутхаузен в Австрии
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Биография Дмитрия Карбышева

"Трагическая смерть Карбышева и признание его подвига позволили по-другому взглянуть на военнопленных, стало очевидно, что далеко не все из них являются предателями. Это помогло реабилитировать десятки тысяч узников. Биография генерала — это экскурсия по самым жестоким немецким концлагерям, и это дает возможность раскрыть масштаб трагедии военнопленных", — заявил Васильев.

Историк напомнил, что сейчас наследие Карбышева, в первую очередь документы, выставлены во многих музеях, о его жизни и подвиге написано много книг.
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Васильев считает, что гибель генерала под "огнем ледяной воды" стала символом несломленного духа. По мнению Васильева, это важный пример для истории. "Особенно сейчас, когда практически не осталось живых свидетелей. На его примере наглядно показано, как военнопленные, находясь в невыносимых условиях, боролись с жестокой нацистской системой и она не смогла их сломить", — заявил историк.
Карбышев попал в плен 8 августа 1941 года во время боя у Днепра, где был тяжело контужен. Немцы очень рассчитывали привлечь его к сотрудничеству, именно он должен был возглавить коллаборационистскую Русскую освободительную армию. После отказа на генерала началось сильнейшее давление: ему давали самую тяжелую работу, нещадно мучили и пытали. Карбышева держали в самых жестоких концлагерях, в том числе в Освенциме, Заксенхаузене и Маутхаузене. В 1946 году генералу посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.
Крупнейшие лагеря смерти нацистской Германии
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Крупнейшие лагеря смерти нацистской Германии
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Обсудить 4
МаутхаузенКрасная армия (РККА)Аушвиц-Биркенау (концлагерь)Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)РоссияСССРОбщество
Популярные комментарии
Не надо ничего объяснять никому. Это просто подвиг русского генерала!!!!!
18 февраля, 10:46
Сергей Новиков
4100000
Недавно живу рядом с улицей Карбышева, ни разу не задумывался - кто это. Спасибо за небольшой экскурс. Рад, что буду знать о своей стране и подвигах её граждан чуть больше.
18 февраля, 07:48
SVSurfer V
1012040
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