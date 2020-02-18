Историк объяснил значение подвига генерала Карбышева

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Трагическая смерть и подвиг генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева позволили после войны реабилитировать десятки тысяч военнопленных, заявил РИА Новости глава фонда памяти Александра Печерского Илья Васильев.

Российский и советский фортификатор, крупнейший отечественный ученый — военный инженер, доктор военных наук, профессор военной академии Генерального штаба РККА , генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев мученически погиб 75 лет назад, 18 февраля 1945 года, в немецком концлагере Маутхаузен после того, как его сначала долго пытали, а затем обливали ледяной водой на морозе.

"Трагическая смерть Карбышева и признание его подвига позволили по-другому взглянуть на военнопленных, стало очевидно, что далеко не все из них являются предателями. Это помогло реабилитировать десятки тысяч узников. Биография генерала — это экскурсия по самым жестоким немецким концлагерям, и это дает возможность раскрыть масштаб трагедии военнопленных", — заявил Васильев.

Историк напомнил, что сейчас наследие Карбышева, в первую очередь документы, выставлены во многих музеях, о его жизни и подвиге написано много книг.

Васильев считает, что гибель генерала под "огнем ледяной воды" стала символом несломленного духа. По мнению Васильева, это важный пример для истории. "Особенно сейчас, когда практически не осталось живых свидетелей. На его примере наглядно показано, как военнопленные, находясь в невыносимых условиях, боролись с жестокой нацистской системой и она не смогла их сломить", — заявил историк.