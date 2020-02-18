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Внук Карбышева рассказал, какие вещи генерала хранятся в семье
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РИА Новости

Внук Карбышева рассказал, какие вещи генерала хранятся в семье

02:32 18.02.2020 (обновлено: 10:00 18.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПамятник зверски замученному фашистами генералу Дмитрию Карбышеву на территории бывшего концлагеря "Маутхаузен" в Австрии
Памятник зверски замученному фашистами генералу Дмитрию Карбышеву на территории бывшего концлагеря Маутхаузен в Австрии
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Памятник зверски замученному фашистами генералу Дмитрию Карбышеву на территории бывшего концлагеря "Маутхаузен" в Австрии. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Семья Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева передала в музеи все памятные вещи о нем еще в 60-х годах, остались только глубоко личные, которые на общее обозрение выставляться не будут, заявил во вторник РИА Новости внук генерала, его полный тезка Дмитрий Карбышев.
Российский и советский фортификатор, крупнейший отечественный ученый-военный инженер, доктор военных наук, профессор Военной академии Генерального штаба РККА генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев попал в плен в начале войны 8 августа 1941 года во время боя у реки Днепр, где был тяжело контужен.
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"Все памятные вещи генерала Дмитрия Карбышева были переданы в музеи еще в 60-х годах, раздали почти все, у семьи практически ничего не хранится. Сейчас в школьном музее 354-й московской школы можно найти больше вещей Карбышева, чем в его квартире. Конечно, есть вещи, которые наследуются, но они никогда не будут выставлены на всеобщее обозрение, они глубоко личные", - заявил Карбышев.
Он добавил, что бабушка бережно хранила иконку мужа, которая до сих пор является самой ценной семейной реликвией.
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"После смерти дедушки в семье о нем говорили крайне мало. Бабушка вела фактически затворнический образ жизни, почти ничего не рассказывала о военном времени. Она была очень скромной, не хотела быть на виду, особенно в связи с гибелью мужа", - рассказывает внук Карбышева.
Внук Карбышева рассказал, что власти помогали жене генерала, у нее были особые привилегии. "Во время войны и после за бабушкой была закреплена персональная машина. Минобороны для строительства дачи выделило земельный участок в Подмосковье. Даже за городом всегда у нее всегда был телефон", - заявил Карбышев.
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Немцы очень рассчитывали привлечь Карбышева к сотрудничеству, именно он должен был возглавить коллаборационистскую Русскую освободительную армию. После отказа на него началось сильнейшее давление: ему давали самую тяжелую работу, нещадно мучили и пытали. Карбышев содержался в самых жестоких концлагерях, в том числе в лагере для военнопленных близ города Острув-Мазовецка, в немецких концентрационных лагерях Замосць, Хаммельбург, Флоссенбюрг, Майданек, Освенцим (Аушвиц), Заксенхаузен, Маутхаузен. Генерал мученически погиб 75 лет назад, 18 февраля 1945 году, в немецком концлагере Маутхаузен после того, как его сначала долго пытали, а затем обливали ледяной водой на морозе. Звание Героя Советского Союза получил посмертно в 1946 году.
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МаутхаузенКрасная армия (РККА)ОсвенцимВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Общество
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