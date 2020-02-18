Внук Карбышева рассказал, какие вещи генерала хранятся в семье

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Семья Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева передала в музеи все памятные вещи о нем еще в 60-х годах, остались только глубоко личные, которые на общее обозрение выставляться не будут, заявил во вторник РИА Новости внук генерала, его полный тезка Дмитрий Карбышев.

Российский и советский фортификатор, крупнейший отечественный ученый-военный инженер, доктор военных наук, профессор Военной академии Генерального штаба РККА генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев попал в плен в начале войны 8 августа 1941 года во время боя у реки Днепр, где был тяжело контужен.

"Все памятные вещи генерала Дмитрия Карбышева были переданы в музеи еще в 60-х годах, раздали почти все, у семьи практически ничего не хранится. Сейчас в школьном музее 354-й московской школы можно найти больше вещей Карбышева, чем в его квартире. Конечно, есть вещи, которые наследуются, но они никогда не будут выставлены на всеобщее обозрение, они глубоко личные", - заявил Карбышев.

Он добавил, что бабушка бережно хранила иконку мужа, которая до сих пор является самой ценной семейной реликвией.

"После смерти дедушки в семье о нем говорили крайне мало. Бабушка вела фактически затворнический образ жизни, почти ничего не рассказывала о военном времени. Она была очень скромной, не хотела быть на виду, особенно в связи с гибелью мужа", - рассказывает внук Карбышева.

Внук Карбышева рассказал, что власти помогали жене генерала, у нее были особые привилегии. "Во время войны и после за бабушкой была закреплена персональная машина. Минобороны для строительства дачи выделило земельный участок в Подмосковье . Даже за городом всегда у нее всегда был телефон", - заявил Карбышев.