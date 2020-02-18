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2020-02-18T01:34+0300
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Источник назвал причину отставки начальника московской полиции
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РИА Новости

Источник назвал причину отставки начальника московской полиции

01:34 18.02.2020
83858
© Фото : префектура Восточного административного округаГенерал-майор полиции Сергей Плахих
Генерал-майор полиции Сергей Плахих
© Фото : префектура Восточного административного округа
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Генерал-майор Сергей Плахих, который возглавлял столичную полицию с декабря 2017 года, подал рапорт об отставке три недели назад. Об этом RT сообщил источник в МВД по Москве.
По словам начальника пресс-службы московского главка МВД Владимира Васенина, который накануне рассказал о том, что Плахих подал рапорт об отставке, причиной этому стал его выход на пенсию.

"По семейным обстоятельствам", – заявил собеседник СМИ.

Сергей Плахих

Плахих начал служить в органах внутренних дел в 1985 году. Он стал оперуполномоченным отделения по борьбе с хищениями государственной собственности ОВД Ленинского района города Фрунзе МВД Киргизской ССР.
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В 2000 году он был назначен заместителем начальника ОВД города Железнодорожный Московской области. С 2005 по 2007 год Плахих руководил отделом милиции по району Новокосино. В 2007 году Плахих стал первым заместителем УВД по Восточному административному округу.
В 2012 году ему присвоили звание генерал-майора. В 2016 году Плахих встал во главе управления МВД по Калужской области. Согласно указу президента Владимира Путина, в декабре 2017 года он стал начальником московской полиции, возглавив Главное управление МВД по столице.
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Сергей ПлахихВладимир ВасенинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир ПутинМоскваМосковская область (Подмосковье)Калужская областьРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Чуйка не подвела, пора валить))
18 февраля, 05:35
патриот бывший
2060005
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