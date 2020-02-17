Начальник московской полиции Сергей Плахих подал в отставку

Службу в органах внутренних дел Плахих начал в 1985 году в должности оперуполномоченного отделения по борьбе с хищениями государственной собственности ОВД Ленинского района города Фрунзе МВД Киргизской ССР. В 2000-м стал заместителем начальника ОВД города Железнодорожный Московской области, с 2005 по 2007 год возглавлял отдел милиции по району Новокосино. В 2007 году назначен первым заместителем УВД по Восточному административному округу.