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Начальник московской полиции Сергей Плахих подал в отставку
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РИА Новости

Начальник московской полиции Сергей Плахих подал в отставку

16:08 17.02.2020 (обновлено: 01:26 18.02.2020)
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© Фото : префектура Восточного административного округаГенерал-майор полиции Сергей Плахих
Генерал-майор полиции Сергей Плахих
© Фото : префектура Восточного административного округа
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Генерал-майор Сергей Плахих, возглавлявший столичную полицию с декабря 2017 года, подал рапорт об отставке в связи с выходом на пенсию. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
Службу в органах внутренних дел Плахих начал в 1985 году в должности оперуполномоченного отделения по борьбе с хищениями государственной собственности ОВД Ленинского района города Фрунзе МВД Киргизской ССР. В 2000-м стал заместителем начальника ОВД города Железнодорожный Московской области, с 2005 по 2007 год возглавлял отдел милиции по району Новокосино. В 2007 году назначен первым заместителем УВД по Восточному административному округу.
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В мае 2011-го, после прохождения переаттестации, Плахих присвоили звание полковника, в 2012 году — генерал-майора. В 2016-м он возглавил управление МВД по Калужской области, а в декабре 2017 года указом президента получил должность заместителя начальника Главного управления МВД по Москве — начальника полиции.
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Сергей ПлахихМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир ВасенинЛенинский район (Махачкала)РоссияМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ну и харя
17 февраля, 17:26
Максим Светлов
32141013
... И лицом и фамилией вышел . Настоящий " дядя Стёпа " .
17 февраля, 16:39
Теофраст фон Гогенгейм
24160211
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