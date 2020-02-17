Начальник московской полиции Сергей Плахих подал в отставку

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Генерал-майор Сергей Плахих, возглавлявший столичную полицию с декабря 2017 года, подал рапорт об отставке в связи с выходом на пенсию. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
Службу в органах внутренних дел Плахих начал в 1985 году в должности оперуполномоченного отделения по борьбе с хищениями государственной собственности ОВД Ленинского района города Фрунзе МВД Киргизской ССР. В 2000-м стал заместителем начальника ОВД города Железнодорожный Московской области, с 2005 по 2007 год возглавлял отдел милиции по району Новокосино. В 2007 году назначен первым заместителем УВД по Восточному административному округу.
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В мае 2011-го, после прохождения переаттестации, Плахих присвоили звание полковника, в 2012 году — генерал-майора. В 2016-м он возглавил управление МВД по Калужской области, а в декабре 2017 года указом президента получил должность заместителя начальника Главного управления МВД по Москве — начальника полиции.