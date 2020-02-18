Глава МИД Украины хочет обсудить с генсеком ООН миротворцев в Донбассе

КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что во время визита в США намерен обсудить с генсеком ООН Антониу Гутеррешем вопрос введения миротворческой миссии в Донбасс.
Ранее Пристайко сообщил, что в конце февраля совершит визит в США, где проведет ряд встреч в госдепартаменте и конгрессе.
"Я еду завтра в Нью-Йорк для того, чтобы поговорить с генеральным секретарем (ООН) и выступить на Генеральной Ассамблее ООН, и, в частности, задать вопрос о том, что мы ожидаем, насколько это возможно, эту операцию (введение миротворцев ООН – ред.), и не так - на линии соприкосновения, как это предлагает РФ, - а на всей территории оккупированной Украины", - заявил Пристайко в эфире программы "Свобода слова".
Он отметил, что представители Киева на каждой встрече в "нормандском" формате (Украина, РФ, Франция, Германия) на всех уровнях поднимают вопрос введения миротворцев ООН в Донбасс, однако в связи с тем, что этого нет в минских соглашениях, эта инициатива снимается с обсуждения.
В декабре новый посол Украины в США, бывший постпред страны при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев может вынести на рассмотрение Совета Безопасности вопрос миротворческой миссии в Донбассе.
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.