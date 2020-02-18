Глава МИД Украины хочет обсудить с генсеком ООН миротворцев в Донбассе

"Я еду завтра в Нью-Йорк для того, чтобы поговорить с генеральным секретарем (ООН) и выступить на Генеральной Ассамблее ООН, и, в частности, задать вопрос о том, что мы ожидаем, насколько это возможно, эту операцию (введение миротворцев ООН – ред.), и не так - на линии соприкосновения, как это предлагает РФ, - а на всей территории оккупированной Украины", - заявил Пристайко в эфире программы "Свобода слова".