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2020-02-18T01:11+0300
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Глава МИД Украины предрек войну между Россией и Белоруссией
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РИА Новости

Глава МИД Украины предрек войну между Россией и Белоруссией

00:09 18.02.2020 (обновлено: 01:11 18.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
ПРАГА, 18 фев – РИА Новости. Если белорусы захотят оставаться независимыми, то их ожидает война с Россией, подобная той, что происходит на Украине, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Белоруссию ожидает тяжелое время. Пару лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами, и когда я, уже не для записи, сказал им, что если они будут хотеть оставаться независимыми, их ожидает с Россией подобная война, подобные тяжести и подобные страдания, какие переживаем мы, они не верили мне. Сейчас, может быть, они сомневаются меньше", - сказал Пристайко в интервью пражскому еженедельнику Respekt, оно опубликовано в свежем номере, вышедшем в понедельник.

При этом Пристайко оговорился, что все еще надеется, что ошибается в своих прогнозах.
Журналисты спросили Пристайко, говорит ли он это белорусскому президенту Александру Лукашенко.
"Конечно. Он сам несколько раз дал понять, что белорусские военные будут воевать. А наш совет заключается в том, что если на вас нападет Россия, то у вас остаются две возможности. С помощью иностранных партнеров быть разумными и спокойными – и проиграть. Или сразу начать воевать", - ответил Пристайко.
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Ситуация на УкраинеВадим ПристайкоАлександр ЛукашенкоМИД УкраиныБелоруссияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Я конечно белорусов уважаю, они Союз не хают, зная что помимо плохого они живут на базе тех лет. Немного наивные по сравнению с русскими, но это им даже идет. Не верю что белорусы как хохлы ради полхопывания от западных партнеров по плечу пойдут войной на брата, самоубийственной войной.
18 февраля, 00:19
С7Самоинквизитор 77
19481006
Пострадамус на всю голову )))))
18 февраля, 00:13
Сергей Рябенко
56340002
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