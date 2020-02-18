Глава МИД Украины предрек войну между Россией и Белоруссией

"Белоруссию ожидает тяжелое время. Пару лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами, и когда я, уже не для записи, сказал им, что если они будут хотеть оставаться независимыми, их ожидает с Россией подобная война, подобные тяжести и подобные страдания, какие переживаем мы, они не верили мне. Сейчас, может быть, они сомневаются меньше", - сказал Пристайко в интервью пражскому еженедельнику Respekt, оно опубликовано в свежем номере, вышедшем в понедельник.