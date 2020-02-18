Глава МИД Украины предрек войну между Россией и Белоруссией

ПРАГА, 18 фев – РИА Новости. Если белорусы захотят оставаться независимыми, то их ожидает война с Россией, подобная той, что происходит на Украине, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко.
"Белоруссию ожидает тяжелое время. Пару лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами, и когда я, уже не для записи, сказал им, что если они будут хотеть оставаться независимыми, их ожидает с Россией подобная война, подобные тяжести и подобные страдания, какие переживаем мы, они не верили мне. Сейчас, может быть, они сомневаются меньше", - сказал Пристайко в интервью пражскому еженедельнику Respekt, оно опубликовано в свежем номере, вышедшем в понедельник.
При этом Пристайко оговорился, что все еще надеется, что ошибается в своих прогнозах.
Журналисты спросили Пристайко, говорит ли он это белорусскому президенту Александру Лукашенко.
"Конечно. Он сам несколько раз дал понять, что белорусские военные будут воевать. А наш совет заключается в том, что если на вас нападет Россия, то у вас остаются две возможности. С помощью иностранных партнеров быть разумными и спокойными – и проиграть. Или сразу начать воевать", - ответил Пристайко.