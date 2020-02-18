Биография Дмитрия Карбышева

Окончил Сибирский кадетский корпус в 1898 году, Николаевское военно-инженерное училище в Санкт-Петербурге в 1900 году, Николаевскую военную инженерную академию в Санкт-Петербурге в 1911 году. В 1938 году Карбышеву было присвоены права окончившего Военную академию Генштаба.

На военной службе с 1898 года.

После окончания училища в 1900 году Дмитрий Карбышев в чине подпоручика был назначен на службу ротным командиром в 1-й Восточно-Сибирский саперный батальон, который дислоцировался в Маньчжурии, затем под Владивостоком.

В 1904-1905 годах он принимал участие в русско-японской войне . В составе батальона занимался укреплением позиций, установлением средств связи, наведением мостов. Принимал участие в сражении под Мукденом (ныне Шэньян, Китай).

За отличие в русско-японской войне награжден пятью орденами: Святого Владимира 4-й степени, Святого Станислава II и III степеней, Святой Анны III и IV степеней.

В 1905 году Дмитрий Карбышев был переведен в Никольск-Уссурийский (ныне – город Уссурийск Приморского края), где командовал саперной ротой. В 1906 году за агитацию среди солдат был привлечен к суду "Общества офицеров" и ушел в запас. Жил во Владивостоке, занимался чертежной работой.

В 1907 году Карбышев был снова принят на военную службу в качестве командира роты специального саперного батальона, формировавшегося для обслуживания крепостных сооружений Владивостока.

Осенью 1908 года он поступил в Николаевскую военно-инженерную академию в Санкт-Петербурге, после окончания которой в 1911 году "за отличные успехи в науках" был произведен в капитаны и получил звание военного инженера. Карбышева направили в город Брест-Литовск (ныне Брест) для участия в строительстве фортов Брестской крепости.

В Первую мировую войну с 1914 года находился в действующей армии на Юго-Западном фронте, где руководил инженерными работами. Участник Галицийской операции 1914 года и Брусиловского прорыва 1916 года, был ранен. За храбрость и отвагу произведен в подполковники и награжден орденом Святой Анны II степени.

С первых дней установления советской власти Карбышев отдавал все свои силы, знания и опыт зарождающейся советской армии.

С декабря 1917 года – отрядный инженер полка Красной гвардии в Могилеве-Подольском.

В 1918-1920 годах был начальником инженеров 5-й армии Восточного фронта, затем возглавлял строительство Симбирского, Самарского, Саратовского, Челябинского, Златоустовского, Троицкого и Курганского укрепленных районов, обеспечивал инженерную подготовку штурма Перекопа и Чонгарских позиций.

С января 1920 года – начальник Управления военно-полевых строительств, занимал ряд ответственных должностей в штабе Северо-Кавказского военного округа и Южного фронта.

В 1921-1923 годах был на штабной работе в Вооруженных силах Украины и Военном комиссариате при Совете народных комиссаров Крыма, а также в штабе Украинского военного округа.

С 1923 года по 1926 год Карбышев занимал должность председателя Инженерного комитета Главного военно-инженерного управления Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА); одновременно руководил работой всех военных академий РККА по военно-инженерному делу.

С 1923 года вел преподавательскую работу в Военной академии им. М.Ф. Фрунзе и Военно-воздушной академии РККА. С 1926 года – начальник кафедры в Военной академии им. М.Ф. Фрунзе.

В 1929-1936 годах руководил строительством укрепленных районов на западной границе СССР ("линия Молотова и Сталина").

В 1936 году был переведен в академию Генштаба РККА на должность помощника начальника кафедры тактики высших соединений по инженерным войскам (профессор с 1938 года). Он опубликовал более 100 научных трудов по военно-инженерному искусству и военной истории. Его статьи и пособия по вопросам теории инженерного обеспечения боя и операции, тактике инженерных войск были основными материалами по подготовке командиров Красной Армии в предвоенные годы.

Во время советско-финской войны (1939-1940) находился в действующей армии, лично осуществлял рекогносцировку финских позиций на Карельском перешейке. Предложения и рекомендации Карбышева по прорыву "линии Маннергейма" были с успехом использованы на Северо-Западном фронте.

В 1940 году Дмитрию Карбышеву присвоили звание генерал-лейтенанта инженерных войск, а накануне войны в феврале 1941 года он получил степень доктора военных наук.

В конце мая 1941 года Карбышева направили в Западный особый военный округ для инспектирования Гродненского укрепленного района. С начала Великой Отечественной войны (1941-1945) находился на Западном фронте.

В августе 1941 года при попытке вырваться из окружения с группой бойцов и командиров 10-й армии (во время переправы через Днепр у деревни Добрейка, в 15 километрах севернее Могилева) Карбышев был контужен и в бессознательном состоянии попал в плен. Отказался от сотрудничества с германским командованием. Находясь в фашистских лагерях смерти (Замостье, Флоссенбург, Майданек, Освенцим, Заксенхаузен и других), проводил активную антифашистскую подпольную работу среди военнопленных.

В середине февраля 1945 года его отправили в концлагерь Маутхаузен в Австрии. В ночь на 18 февраля в числе других 500 заключенных Дмитрий Карбышев после зверских пыток был облит водой на морозе и погиб

16 августа 1946 года Дмитрий Карбышев был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза, награжден орденом Ленина.

Карбышев был награжден советскими орденами Красного Знамени и Красной Звезды.

28 февраля 1948 года на месте его гибели на территории бывшего гитлеровского концентрационного лагеря Маутхаузен был открыт памятник и мемориальная доска с надписью: "Дмитрию Карбышеву. Ученому. Воину. Коммунисту. Жизнь и смерть его были подвигом во имя жизни".

В России имя выдающегося борца против фашизма, крупного советского военного инженера и ученого увековечено в названиях воинских коллективов, учебных заведений, кораблей и железнодорожных станций, улиц и бульваров многих городов.

Его имя носит малая планета Солнечной системы.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников