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РИА Новости

Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей

Вчера, 12:47
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения в Кремле орденов "Родительская слава" родителям многодетных семей. 30 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения в Кремле орденов Родительская слава родителям многодетных семей. 30 мая 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил имена выдающихся деятелей 44 российским аэропортам, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Международный аэропорт Анадырь (Угольный) получил имя писателя Юрия Рытхэу, международному аэропорту Анапа (Витязево) присвоено летчика-испытателя Владимира Коккинаки, международному аэропорту Архангельск (Талаги) - имя писателя Федора Абрамова. Международный аэропорт Астрахань (Нариманово) -теперь будет называться в честь художника Бориса Кустодиева, международный аэропорт Белгород получил имя архитектора Владимира Шухова, а международный аэропорт Благовещенск (Игнатьево) - имя российского государственного деятеля Николая Муравьева-Амурского.
Международному аэропорту Владивосток (Кневичи) присвоено имя путешественника Владимира Арсеньева, международному аэропорту Воронеж (Чертовицкое) - имя Петра Великого, международному аэропорту Екатеринбург (Кольцово) - имя основателя горнозаводской промышленности в Сибири и на Урале Акинфия Демидова, международному аэропорту Казань - имя поэта Габдуллы Тукая.
Кроме того, международному аэропорту Калининград (Храброво) указом присвоено имя императрицы Елизаветы Петровны, международному аэропорту Калуга (Грабцево) - имя философа и изобретателя Константина Циолковского. Международный аэропорт Краснодар (Пашковский) будет назван в честь Екатерины II, международный аэропорт Красноярск получил имя оперного певца Дмитрия Хворостовского, международному аэропорту Магадан (Сокол) присвоили имя поэта Владимира Высоцкого, международному аэропорту Минеральные Воды - писателя Михаилу Лермонтову.
Согласно указу, российский президент присвоил имена выдающихся деятелей и столичным аэропортам: аэропорту Шереметьево имя русского писателя Александра Пушкина, аэропорту Домодедово - ученого Михаила Ломоносова, а аэропорту Внуково - советского ученого и авиаконструктора Андрея Туполева.
Данным указом международному аэропорту Мурманск присвоено имя Николая II, международному аэропорту Нижневартовск - имя советского нефтяника Виктора Муравленко, международному аэропорту Нижнекамск (Бегишево) - министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР Николая Лемаева, международному аэропорту Нижний Новгород (Стригино) - имя летчика-испытателя Валерия Чкалова, международному аэропорту Новосибирск (Толмачево) - советского военачальника Александра Покрышкина, аэропорту Новый Уренгой - имя академика Ивана Губкина, аэропорту Норильск - имя исследователя Арктики Николая Урванцева.
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Также международному аэропорту Омск (Центральный) присваивается имя генерала Дмитрия Карбышева, аэропорту Пенза - имя литературного критика Виссариона Белинского, международному аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) - имя мореплавателя Витуса Беринга, международному аэропорту Псков (Кресты) - имя княгини Ольги, международному аэропорту Самара (Курумоч) - ученого Сергея Королева.
Путин подписанным документом присвоил международному аэропорту Симферополь имя художника-мариниста Ивана Айвазовского, международному аэропорту Сочи (Адлер) - летчика-космонавта Виталия Севастьянова, международному аэропорту Ставрополь (Шпаковское) - имя полководца Александра Суворова, международному аэропорту Сургут - имя геолога Фармана Салманова, международному аэропорту Сыктывкар - летчика Петра Истомина, международному аэропорту Томск (Богашево) -имя авиаконструктора, создателя вертолетов "Ка" Николая Камова, международному аэропорту Тюмень (Рощино) - имя ученого Дмитрия Менделеева, международному аэропорту Уфа - имя поэта Мустая Карима, международному аэропорту Хабаровск (Новый) - адмирала, исследователя Дальнего Востока и основателя города Николаевск-на-Амуре Геннадия Невельского.
Кроме того, международному аэропорту Чебоксары присвоено имя космонавта Андрияна Николаева, международному аэропорту Челябинск (Баландино) - физика Игоря Курчатова, международному аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово) - имя писателя Антона Чехова, международному аэропорту Якутск - имя писателя Платона Ойунского.
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
Вчера, 12:12
Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам
4815574262
Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Даешь имена Аэропортов имени св..Усманова,св.Роттенбергов св.тТимченко и тд и тп.
31 мая, 13:15
mr.imenno
59200236
Думаю это серьезно повлияет на рост экономики а так же рейтинг Путина, сильный ход
31 мая, 13:15
WWsexSpas
11290301
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