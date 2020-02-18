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Цеха встали: украинская промышленность оказалась на грани коллапса
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РИА Новости

Цеха встали: украинская промышленность оказалась на грани коллапса

08:00 18.02.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовИспытательный цех предприятия "Серийный завод "АНТОНОВ"
Испытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Александр Лесных. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что в стране гибнет промышленность, и призвал создать специальное министерство для решения этой проблемы. Сами владельцы предприятий, по информации Государственной службы статистики, не верят в улучшение ситуации и ожидают дальнейшего сокращения производства.

Никому не нужны

Вместо того чтобы заниматься восстановлением промышленности, украинские власти "просто меняют кровати", сообщил депутат в эфире телеканала "112". По его мнению, нужно создать особое ведомство, способное возродить производство товаров в стране.
"Я вообще не понимаю, как так: в стране, которая была крупнейшей промышленной республикой Советского Союза, сопоставимой с Францией по уровню ВВП, нет министерства промышленности", — возмутился депутат.
Действительно, украинская промышленность переживает не лучшие времена. Промпроизводство сокращалось всю вторую половину прошлого года, причем в ноябре обвалилось сразу на 7,5% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го.
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Госстат Украины отмечает, что серьезно замедлились почти всех отрасли: выпуск продукции в перерабатывающем секторе снизился на пять процентов, добывающем — на восемь, поставки электроэнергии и газа рухнули на 12%.
И изменений к лучшему не предвидится. Опросив руководителей полутора тысяч предприятий, Госстат выяснил, что они ожидают сокращения загруженности производственных мощностей почти на четыре процентных пункта к концу первого квартала относительно четвертого квартала 2019-го.
Аналитики ведомства объясняют это, в том числе, дальнейшим падением зарубежного спроса на украинские товары. "Оценка текущего объема зарубежных заказов на производство продукции в промышленности составляет минус 24%, в перерабатывающей промышленности — минус 29%", — уточнили в Госстате.
На эту же проблему указывает министр развития экономики Украины Тимофей Милованов. По его словам, экспорту мешает carbon border tax в Европе. По сути, это дополнительный таможенный тариф, делающий импорт товаров из стран, не инвестирующих в экологичное производство, более дорогим и, как следствие, менее привлекательным для европейских потребителей.
"Украина потеряла российский рынок и не может это компенсировать за счет экспорта в страны ЕС", — признал Милованов, выступая в Верховной раде 10 февраля. В частности, уточнил чиновник, по машиностроению экспорт в Россию снизился с 2013 по 2019 год почти в шесть раз — с 5,5 миллиарда долларов до менее миллиарда. "Экспорт в страны ЕС за это время вырос с двух до трех миллиардов и не может в полной мере заменить эти потери", — констатировал министр.

Станки устарели

Еще один фактор, снижающий конкурентоспособность украинских предприятий, — уровень изношенности основных средств производства. По словам Милованова, в среднем по стране этот показатель достигает 60%, а в промышленности — все 66%.
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Чтобы исправить ситуацию, в ведомстве Милованова планируют создать координационный центр, в котором проблемы промышленности будут обсуждаться при участии руководителей крупных предприятий, отраслевых объединений, аналитических центров и ответственных чиновников.
Милованов добавил, что для преодоления кризиса в промышленности правительство намерено выделить дополнительно 20 миллиардов гривен (около 800 миллионов долларов). Эти средства направят на развитие транспортной инфраструктуры, секторальные программы и в оборонное производство.
Не очень понятно, где взять столько денег. Для сравнения, за 11 месяцев 2019-го весь украинский бюджет собрал 810 миллиардов гривен — на 20% меньше запланированного. При этом только на погашение долгов внешним кредиторам в этом году страна потратит около 420 миллиардов.

Мало потребителей

Впрочем, даже если деньги найдутся, потратят их зря, поскольку покупать дополнительную продукцию просто некому — внутренний спрос сокращается катастрофическими темпами. Это видно даже на товарах первой необходимости.
За три года розничные продажи муки в стране упали на 21,5%, мяса и мясных продуктов — на 13%, сахара — на 11, хлеба — почти на восемь. Главная причина — быстрое уменьшение численности населения. В первую очередь из-за эмиграции.
Украинцы продолжают искать лучшей жизни за границей, а многие не просто едут в Европу на заработки, но и пытаются перебраться туда насовсем, с семьями. Точных данных нет, но аналитики говорят, что общее число мигрантов может достигать десяти миллионов.
"У нас 17 миллионов экономически активного населения, а работает в штате предприятий — только семь миллионов. То есть выпадает десять миллионов человек, — рассуждает украинский экономист Алексей Кущ. — Получается, что трудовая миграция — колоссальная. Постоянная трудовая миграция (когда человек пребывает за границей не менее девяти месяцев в году) — порядка трех миллионов человек. Маятниковая (сезонные и разовые работы) — еще четыре-пять миллионов как минимум".
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Госстат в конце минувшего года оценивал население Украины в 41,9 миллиона человек. Но фактически в стране постоянно живет миллионов тридцать пять. И это не радует зарубежных инвесторов.
"Одно дело, если в стране внутренний рынок — 50 миллионов человек, а другое — если 40 миллионов или даже 36 миллионов, — отмечает глава Ассоциации поставщиков розничных сетей Украины Алексей Дорошенко. — Понятно, что идет снижение потребления, тем более что благосостояние людей растет не быстро".
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Тимофей МиловановСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныЭкономика
Популярные комментарии
А сами (Россия)?! Авиапредприятие по производству БЕ-200 без заказов! Куда идти работать?! Сколько можно "ковыряться в попе у соседа"?!
18 февраля, 11:10
Ермак Тимофеевич
157120137
Уважаемая редакция не хочет ли такой же обзор сделать по Российским предприятиям? Или в чужом глазу разглядывать соринки поинтереснее будет?
18 февраля, 15:34
Сельский реднек
83100017
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