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"Роскосмос" объявил конкурс на поставку ракеты-носителя "Протон-М"
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РИА Новости

"Роскосмос" объявил конкурс на поставку ракеты-носителя "Протон-М"

23:40 17.02.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. "Роскосмос" объявил конкурс на изготовление и поставку ракеты-носителя "Протон-М" для запуска космического аппарата "Экспресс-АМУ4", начальная цена контракта составляет 2,3 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
"Наименование закупки: изготовление и поставка ракеты-носителя "Протон-М" для запуска космического аппарата "Экспресс-АМУ4" в рамках Федеральной космической программы России на 2016-2025 годы", - говорится в документации.
Заказчиком выступает государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос".
Начальная цена контракта заявлена в размере 2,3 миллиарда рублей. Источник финансирования - федеральный бюджет.
Ожидается, что поставщик выполнит свои обязательства до 15 октября 2021 года включительно.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10.00 мск 13 марта. Первую часть заявок планируется рассмотреть 16 марта, вторую - 18 марта.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что производство ракет-носителей "Протон-М" завершится в 2020-2021 годах, эксплуатация этих ракет закончится к 2025 году. По его словам, у госкорпорации есть контракты на 20 ракет. После этого запуски тяжелых нагрузок будет проходить на новом российском носителе "Ангара".
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Протон-МГосударственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"Дмитрий РогозинОбщество
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