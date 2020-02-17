"Роскосмос" объявил конкурс на поставку ракеты-носителя "Протон-М"

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что производство ракет-носителей "Протон-М" завершится в 2020-2021 годах, эксплуатация этих ракет закончится к 2025 году. По его словам, у госкорпорации есть контракты на 20 ракет. После этого запуски тяжелых нагрузок будет проходить на новом российском носителе "Ангара".