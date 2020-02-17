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В Женеве возобновятся переговоры сторон ливийского конфликта
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РИА Новости

В Женеве возобновятся переговоры сторон ливийского конфликта

23:39 17.02.2020 (обновлено: 23:40 17.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Совместная военная комиссия ливийских сторон возобновит свою работу в Женеве 18 февраля, политические переговоры запланированы на 26 февраля, говорится в сообщении пресс службы женевского офиса ООН, распространенном в понедельник.
"Межливийская совместная военная комиссия возобновит свои встречи в Женеве под эгидой ООН 18 февраля. Миссия ООН по поддержке в Ливии надеется, что чувство ответственности и серьезный, и конструктивный дух участников приведут к полностью инклюзивному ливийскому политическому форуму, старт которого запланирован на 26 февраля", - говорится в заявлении.
В ООН рассчитывают, что все стороны конфликта позитивно откликнутся на предложение о политическом диалоге.
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