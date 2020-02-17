Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T23:30+0300
https://ria.ru/20200217/1564902167.html
В России могут повысить штраф за плохое поведение осужденных
https://cdn24.img.ria.ru/images/152614/78/1526147852_0:117:3226:1932_1036x0_80_0_0_07e72bc86942051609b8a0565ccdc07a.jpg
РИА Новости

В России могут повысить штраф за плохое поведение осужденных

23:30 17.02.2020
298
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Исправительная колония. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, повышающий с 200 рублей до 2 тысяч штраф для осужденных, нарушивших порядок отбывания наказания, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в статью 115 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Как отмечается в пояснительной записке, размер штрафа не повышался с 2003 года и за эти годы потерял актуальность.
Колония Полярная сова
25 октября 2019, 08:20
В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
"Законопроектом предлагается изменение размера дисциплинарного штрафа, предусмотренного в качестве меры взыскания за нарушение осужденными установленного порядка отбывания наказания. В целях стимулирования осужденных к соблюдению установленного порядка отбывания наказания законопроектом предлагается заменить действующий дисциплинарный штраф в размере до 200 рублей размером от одной до двух тысяч рублей включительно", - говорится в документе.
Также законопроектом предусматривается разрешить в качестве меры взыскания переводить осуждённых в одиночную камеру на срок до полугода.
На территории исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных Черный дельфин в городе Соль-Илецк
10 декабря 2017, 08:00
Отсюда только один выход — смерть: самые суровые колонии России
1531102
Обсудить 2
Правительство РФГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Собаки гуляют на территории приюта для бездомных животных
В ГД предложили выделить из бюджета средства на приюты для животных
Алкогольная продукция в магазине
ЦБ рассказал о росте цен на алкоголь из-за изменения ставок акцизов
Павильон Роскосмоса
"Роскосмос" объявил конкурс на поставку ракеты-носителя "Протон-М"
Волны на Черном море
Украина продаст три убыточных порта в Черном море
Заседание Совета безопасности ООН
Совбез ООН обсудит исполнение минских соглашений
Председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Фридрих Ишингер принимают участие в заседании основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске
Председателя Мюнхенской конференции внесли в базу сайта "Миротворец"
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
В Женеве возобновятся переговоры сторон ливийского конфликта
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Минздрав разъяснил содержание приказа об организации медпомощи
Вид Рима, Италия
Главы МИД и Минобороны России и Италии соберутся в формате "2+2"
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
Двух китайских студентов МГУ госпитализировали с признаками ОРВИ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу перед встречей президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами правительства РФ
Шойгу прибыл в Рим на переговоры глав МИД и Минобороны России и Италии
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины хочет обсудить с генсеком ООН миротворцев в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский на нормандском саммите потребует создать группу по границе
Коридор в учреждении службы исполнения наказаний
Осужденный по делу "краснодарских каннибалов" Бакшеев умер в тюрьме
Митинг в поддержку сестер Хачатурян в Санкт-Петербурге
Малофеев: надеемся, законопроект о семейно-бытовом насилии исчезнет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06В Баку потушили пожар в торговом центре "Садарак"
09:05Костромской губернатор прокомментировал работу нового правительства
09:03Главный врач госпиталя в Ухане умер от коронавируса
09:01Росстандарт назвал количество АЗС с некачественным топливом
08:59В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды тысячи жителей
08:57При пожаре в ТЦ в Баку пострадали восемь человек
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
Лента новостейМолния