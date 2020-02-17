В России могут повысить штраф за плохое поведение осужденных

"Законопроектом предлагается изменение размера дисциплинарного штрафа, предусмотренного в качестве меры взыскания за нарушение осужденными установленного порядка отбывания наказания. В целях стимулирования осужденных к соблюдению установленного порядка отбывания наказания законопроектом предлагается заменить действующий дисциплинарный штраф в размере до 200 рублей размером от одной до двух тысяч рублей включительно", - говорится в документе.