В России могут повысить штраф за плохое поведение осужденных

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, повышающий с 200 рублей до 2 тысяч штраф для осужденных, нарушивших порядок отбывания наказания, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в статью 115 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Как отмечается в пояснительной записке, размер штрафа не повышался с 2003 года и за эти годы потерял актуальность.
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"Законопроектом предлагается изменение размера дисциплинарного штрафа, предусмотренного в качестве меры взыскания за нарушение осужденными установленного порядка отбывания наказания. В целях стимулирования осужденных к соблюдению установленного порядка отбывания наказания законопроектом предлагается заменить действующий дисциплинарный штраф в размере до 200 рублей размером от одной до двух тысяч рублей включительно", - говорится в документе.
Также законопроектом предусматривается разрешить в качестве меры взыскания переводить осуждённых в одиночную камеру на срок до полугода.
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