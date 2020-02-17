Двух китайских студентов МГУ госпитализировали с признаками ОРВИ

Ранее столичный Депздрав сообщил о госпитализации из МГУ китайской студентки с признаками ОРВИ.

"В ходе ежедневных плановых медицинских осмотров двух студентов из Китая с температурой 37,3 и признаками ОРВИ госпитализировали из Главного здания МГУ", - рассказали в пресс-службе.