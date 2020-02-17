Двух китайских студентов МГУ госпитализировали с признаками ОРВИ

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Двое китайских студентов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова госпитализированы с признаками ОРВИ в ходе ежедневного планового осмотра, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Ранее столичный Депздрав сообщил о госпитализации из МГУ китайской студентки с признаками ОРВИ.
"В ходе ежедневных плановых медицинских осмотров двух студентов из Китая с температурой 37,3 и признаками ОРВИ госпитализировали из Главного здания МГУ", - рассказали в пресс-службе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус . ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1 770, излечились 10,8 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.
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