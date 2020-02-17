Минздрав разъяснил содержание приказа об организации медпомощи

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Новый приказ Минздрава об изменениях в организации оказания медико-санитарной помощи не исключает возможности получения стоматологической помощи в поликлиниках и не предписывает сокращать стоматологические кабинеты, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Минздрав России подготовил приказ об изменениях в организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, в документе исчезла рекомендация по созданию кабинетов стоматологии и медико-психологической разгрузки. Приказ вступает в силу 18 февраля.
"Приказом обновляются требования к минимальному наличию в составе структуры медицинской организации кабинетов и отделений в составе в зависимости от численности прикрепленного населения. Вместе с тем важно отметить, что приказ не лишает граждан возможности получения стоматологической помощи и не предписывает сокращать стоматологические кабинеты",- говорится в сообщении.
Региональное министерство здравоохранения и руководитель медицинской организации, в зависимости от потребности, может самостоятельно решать вопрос о необходимости стоматологического кабинета или отделения, уточнили в пресс-службе.
Потребность в других специалистах устанавливается в зависимости от уровня и структуры заболеваемости и смертности, половозрастного состава населения и его плотности, удаленности населенных пунктов от медицинских организаций, а также иных показателей, характеризующих здоровье населения, пояснили в пресс-службе.
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