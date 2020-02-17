Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T23:19+0300
https://ria.ru/20200217/1564902003.html
Минздрав разъяснил содержание приказа об организации медпомощи
https://cdn23.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:127:3337:2004_1036x0_80_0_0_620584569a44ed8bcc5f4ceee00502fe.jpg
РИА Новости

Минздрав разъяснил содержание приказа об организации медпомощи

23:19 17.02.2020
2949
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Новый приказ Минздрава об изменениях в организации оказания медико-санитарной помощи не исключает возможности получения стоматологической помощи в поликлиниках и не предписывает сокращать стоматологические кабинеты, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Минздрав России подготовил приказ об изменениях в организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, в документе исчезла рекомендация по созданию кабинетов стоматологии и медико-психологической разгрузки. Приказ вступает в силу 18 февраля.
Врач в одном из больничных отделений
8 февраля, 15:24
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
"Приказом обновляются требования к минимальному наличию в составе структуры медицинской организации кабинетов и отделений в составе в зависимости от численности прикрепленного населения. Вместе с тем важно отметить, что приказ не лишает граждан возможности получения стоматологической помощи и не предписывает сокращать стоматологические кабинеты",- говорится в сообщении.
Региональное министерство здравоохранения и руководитель медицинской организации, в зависимости от потребности, может самостоятельно решать вопрос о необходимости стоматологического кабинета или отделения, уточнили в пресс-службе.
Потребность в других специалистах устанавливается в зависимости от уровня и структуры заболеваемости и смертности, половозрастного состава населения и его плотности, удаленности населенных пунктов от медицинских организаций, а также иных показателей, характеризующих здоровье населения, пояснили в пресс-службе.
Деткое онкологическое отделение
14 февраля, 12:05
Минздрав хочет снять ограничения с западных лекарств для онкобольных
2021917
Обсудить 2
Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)РоссияОбщество
Рекомендуем
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Телеведущий Дмитрий Дибров
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
Женщины в защитных масках на одной из улиц в Гонконге
ВОЗ назвала количество зараженных коронавирусом за пределами Китая
Здание Рейхстага
В бундестаге предостерегли Германию от оскорбления жителей России
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
У россиянки на лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Офис компании Crypto AG в Штайнхаузене, Швейцария
Это провал. США попытались запретить всем то, что разрешают себе
Конституция РФ
В Госдуме предложили закрепить в Конституции запрет на аборты
Президент ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава РФ, президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев
Румянцев намерен оставить должность главного специалиста Минздрава
БРМ-3К с 57-миллиметровым боевым модулем АУ-220М Байкал
"Шьет броню, как бумагу": российская бронетехника получит новую пушку
Генерал-майор полиции Сергей Плахих
Источник назвал причину отставки начальника московской полиции
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
В России прокомментировали вызов временного поверенного в МИД Украины
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Логотип корпорации Макдоналдс
"Макдоналдс" первым в России открыл ресторан с "темной кухней"
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев высмеял призыв не считать Россию правопреемницей СССР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06В Баку потушили пожар в торговом центре "Садарак"
09:05Костромской губернатор прокомментировал работу нового правительства
09:03Главный врач госпиталя в Ухане умер от коронавируса
09:01Росстандарт назвал количество АЗС с некачественным топливом
08:59В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды тысячи жителей
08:57При пожаре в ТЦ в Баку пострадали восемь человек
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
Лента новостейМолния