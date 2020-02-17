Минздрав разъяснил содержание приказа об организации медпомощи

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Новый приказ Новый приказ Минздрава об изменениях в организации оказания медико-санитарной помощи не исключает возможности получения стоматологической помощи в поликлиниках и не предписывает сокращать стоматологические кабинеты, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России

Минздрав России подготовил приказ об изменениях в организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, в документе исчезла рекомендация по созданию кабинетов стоматологии и медико-психологической разгрузки. Приказ вступает в силу 18 февраля.

"Приказом обновляются требования к минимальному наличию в составе структуры медицинской организации кабинетов и отделений в составе в зависимости от численности прикрепленного населения. Вместе с тем важно отметить, что приказ не лишает граждан возможности получения стоматологической помощи и не предписывает сокращать стоматологические кабинеты",- говорится в сообщении.

Региональное министерство здравоохранения и руководитель медицинской организации, в зависимости от потребности, может самостоятельно решать вопрос о необходимости стоматологического кабинета или отделения, уточнили в пресс-службе.