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Защита Винника обжалует содержание его под стражей во Франции
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РИА Новости

Защита Винника обжалует содержание его под стражей во Франции

23:05 17.02.2020 (обновлено: 23:56 17.02.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
ПАРИЖ, 17 фев - РИА Новости. Защита россиянина Александра Винника намерена добиваться его освобождения из-под стражи во Франции, поэтому подаст новую апелляцию на решение суда, оставившего его в заключении, заявил РИА Новости его адвокат Тимофей Мусатов.
В понедельник апелляционный суд Парижа отклонил жалобу адвокатов Винника на решение о содержании его под стражей.
"Дальнейшие действия - обжаловать и это решение в том числе, а также подать новое заявление об освобождении его из-под стражи", - сказал защитник после заседания суда.
Адвокат подверг критике французское правосудию. "На ваших глазах происходит событие, которое судом назвать нельзя, это расправа... Есть определенные четкие критерии суда, где стороны имеют право на то, чтобы высказать свое мнение, приобщить доказательства, быть услышанным. Если в ходе разбирательства одна из сторон лишена права высказать свое мнение, то это репрессивная история, это не суд. Это заранее было вынесено решение, которое нужно просто было обосновать", - подчеркнул Мусатов.
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В ходе заседания суд не дослушал до конца речь Винника и удалился для постановления решения.
Греческий адвокат россиянина Зои Константопулу также заявила, что решение суда было заранее предопределено.
"К сожалению, эта история дела Александра Винника - серия заранее подготовленных решений", - отметила она.
Константопулу подчеркнула, что разбирательство не было независимым и беспристрастным. "Александр не был заслушан. Но тем не менее мы рады, что первый раз пресса смогла присутствовать в зале и увидеть уровень отсутствия независимой и беспристрастной процедуры", - добавила она.
Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции. В ходе слушаний в конце января судья постановил, что россиянин должен оставаться под стражей. Адвокаты россиянина в начале февраля подали протест на это решение суда. В понедельник прошло заседание суда по рассмотрению апелляции.
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