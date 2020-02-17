Китай раскритиковал рапорт эстонской разведки, признавший его угрозой

ХЕЛЬСИНКИ, 17 фев - РИА Новости. Посольство Посольство Китая в Эстонии выступило с заявлением, резко критикующим ежегодный рапорт эстонского департамента внешней разведки, в котором говорится о возможных угрозах безопасности страны со стороны КНР, и требует исправить ложные утверждения.

Департамент внешней разведки Эстонии в прошлую среду обнародовал ежегодный отчет, в котором включил Китай в список источников возможных угроз безопасности страны. Департамент утверждает, что Китай якобы использует экономические инвестиции в политических целях, создавая технологическую зависимость других стран, что "является угрозами, с которыми необходимо все больше считаться при обеспечении безопасности Эстонии".

Посольство отмечает, что Китай был одной из первых стран, признавших восстановление независимости Эстонии, и в отношениях с ней всегда исходил из принципов взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

"В то же время вызывает недоумение обнародованный 12 февраля ежегодник департамента внешней разведки. Несмотря на перспективу нынешних отношений Китая и Эстонии, Китай описывается как государство, представляющее опасность, и это делается на пустом месте, искажая факты и злонамеренно атакуя. Это наносит ущерб двусторонним отношениям и обижает китайцев, которые хорошо относятся к Эстонии. Мы решительно выступаем против той части ежегодника, которая касается Китая", - говорится в заявлении посольства.