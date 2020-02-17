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Китай раскритиковал рапорт эстонской разведки, признавший его угрозой
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РИА Новости

Китай раскритиковал рапорт эстонской разведки, признавший его угрозой

22:57 17.02.2020
1880
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии
© РИА Новости / Владимир Федоренко
ХЕЛЬСИНКИ, 17 фев - РИА Новости. Посольство Китая в Эстонии выступило с заявлением, резко критикующим ежегодный рапорт эстонского департамента внешней разведки, в котором говорится о возможных угрозах безопасности страны со стороны КНР, и требует исправить ложные утверждения.
Департамент внешней разведки Эстонии в прошлую среду обнародовал ежегодный отчет, в котором включил Китай в список источников возможных угроз безопасности страны. Департамент утверждает, что Китай якобы использует экономические инвестиции в политических целях, создавая технологическую зависимость других стран, что "является угрозами, с которыми необходимо все больше считаться при обеспечении безопасности Эстонии".
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Посольство отмечает, что Китай был одной из первых стран, признавших восстановление независимости Эстонии, и в отношениях с ней всегда исходил из принципов взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.
"В то же время вызывает недоумение обнародованный 12 февраля ежегодник департамента внешней разведки. Несмотря на перспективу нынешних отношений Китая и Эстонии, Китай описывается как государство, представляющее опасность, и это делается на пустом месте, искажая факты и злонамеренно атакуя. Это наносит ущерб двусторонним отношениям и обижает китайцев, которые хорошо относятся к Эстонии. Мы решительно выступаем против той части ежегодника, которая касается Китая", - говорится в заявлении посольства.
Посольство Китая потребовало от департамента внешней разведки исправить ложные утверждения в докладе. "Эстонской службе внешней разведки предлагается, исходя из фактов и правды, исправить свои ложные утверждения. Они должны прекратить выпуск ежегодного отчета, в котором нет взвешенной информации. Это наносит ущерб обеим странам. Им рекомендуется приложить усилия для поддержки развития двусторонних отношений", - подчеркивается в заявлении.
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Популярные комментарии
Вот если бы США и Великобритания не считали Китай своей угрозой , то и малюсенькая Эстония тоже бы не считала их угрозой. Но раз хозяева так говорят , то надо им подтявкнуть.
17 февраля, 23:25
Филя Ром
730001
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