Россия готова расширять сотрудничество с Венесуэлой в сфере IT

"Михаил Мамонов отметил, что Россия готова расширять сотрудничество с Венесуэлой в сфере информационных технологий. В частности, уже реализован проект по внедрению интеллектуальной голосовой платформы для венесуэльского оператора DIGITEL, в стране вещает телеканал Russia Today на испанском языке", - говорится в сообщении Минкомсвязи.