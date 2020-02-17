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Россия готова расширять сотрудничество с Венесуэлой в сфере IT
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РИА Новости

Россия готова расширять сотрудничество с Венесуэлой в сфере IT

22:22 17.02.2020 (обновлено: 22:23 17.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
Вид на Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Каракас . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия готова расширять сотрудничество с Венесуэлой в сфере информационных технологий, стороны договорились проработать возможность подписания двустороннего документа о сотрудничестве, говорится в сообщении Минкомсвязи по итогам встречи замглавы министерства Михаила Мамонова с чрезвычайным и полномочным послом Венесуэлы в России Карлосом Рафаэлем Фариа Тортосой.
"Михаил Мамонов отметил, что Россия готова расширять сотрудничество с Венесуэлой в сфере информационных технологий. В частности, уже реализован проект по внедрению интеллектуальной голосовой платформы для венесуэльского оператора DIGITEL, в стране вещает телеканал Russia Today на испанском языке", - говорится в сообщении Минкомсвязи.
"Стороны договорились о проработке возможности подписания двустороннего документа о сотрудничестве в сфере связи и информационных технологий", - отмечается в сообщении.
В ходе встречи стороны также обсудили реализацию национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", направленной на цифровую трансформацию государственного управления, социальной сферы и инфраструктуры данных.
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Телеканал RTМихаил МамоновВенесуэлаРоссияТехнологииЭкономика
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