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В Крыму ответили на протест Украины из-за задержания судна
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РИА Новости

В Крыму ответили на протест Украины из-за задержания судна

22:10 17.02.2020 (обновлено: 22:20 17.02.2020)
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© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике КрымНезаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал рутинной дипломатической работой протест Украины из-за задержания четырех браконьеров в Азовском море.
Ранее МИД Украины вызвал временного поверенного в делах РФ и выразил протест в связи с задержанием браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в Азовском море. Украинская сторона также потребовала безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь инвентарь.
"Все это не более чем рутинная дипломатическая работа украинского внешнеполитического ведомства. Она не должна заслонять собой того факта, что всякий браконьер, неважно, российский он либо украинский, подлежит привлечению к ответственности за содеянное по законам любого цивилизованного государства", - сказал РИА Новости Молохов.
Ранее сотрудники крымского погрануправления ФСБ РФ заявили о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в западной части Азовского моря. По данным российских пограничников, в ходе осмотра выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова – ставная сеть. По данным ФСБ, капитан судна и все члены команды признали браконьерский способ добычи рыбы в Азовском море.
Видео допроса капитана задержанного украинского судна
15 февраля, 17:35
ФСБ опубликовала видео допроса капитана задержанного украинского судна
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Азовское мореРеспублика КрымРоссияУкраинаВ мире
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