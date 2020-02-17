В Крыму ответили на протест Украины из-за задержания судна

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал рутинной дипломатической работой протест Украины из-за задержания четырех браконьеров в Азовском море

Ранее МИД Украины вызвал временного поверенного в делах РФ и выразил протест в связи с задержанием браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в Азовском море. Украинская сторона также потребовала безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь инвентарь.

"Все это не более чем рутинная дипломатическая работа украинского внешнеполитического ведомства. Она не должна заслонять собой того факта, что всякий браконьер, неважно, российский он либо украинский, подлежит привлечению к ответственности за содеянное по законам любого цивилизованного государства", - сказал РИА Новости Молохов.