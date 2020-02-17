Прокуратура назвала причину массовой гибели птиц на Ставрополье

Так как своевременные меры по утилизации и уничтожению биологических отходов приняты не были, в адрес начальника управления муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа внесено представление, результаты рассмотрения которого находятся на контроле в межрайонной прокуратуре, добавили в ведомстве.