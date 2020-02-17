Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T21:45+0300
https://ria.ru/20200217/1564900780.html
Прокуратура назвала причину массовой гибели птиц на Ставрополье
https://cdn23.img.ria.ru/images/97206/70/972067097_0:126:3195:1923_1036x0_80_0_0_d482dbc089f9f5bb7748ed1f2c6e4de8.jpg
РИА Новости

Прокуратура назвала причину массовой гибели птиц на Ставрополье

21:45 17.02.2020
2151
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПтицы
Птицы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Птицы. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 17 фев - РИА Новости. Массовая гибель птиц в Минеральных Водах на Ставрополье произошла из-за резких передов температуры воздуха, сообщает прокуратура Ставропольского края.
Пользователи социальных сетей на прошлой неделе делились фотографиями мертвых птиц.
"Минераловодской межрайонной прокуратурой проведена проверка по информации, размещённой в интернете о массовой гибели птиц на территории города Минеральные Воды. По результатам проверки установлено, что причиной гибели грачей явился резкий перепад температуры воздуха", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.
Так как своевременные меры по утилизации и уничтожению биологических отходов приняты не были, в адрес начальника управления муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа внесено представление, результаты рассмотрения которого находятся на контроле в межрайонной прокуратуре, добавили в ведомстве.
Скворец
Вчера, 15:57
В Каталонии у нефтехимического полигона нашли сотню мертвых скворцов
08220124
Обсудить 2
Минеральные ВодыНовости - ЭкологияСтавропольский крайПроисшествия
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с членами правительства. 17 февраля 2020
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Собаки гуляют на территории приюта для бездомных животных
В ГД предложили выделить из бюджета средства на приюты для животных
LIVE: Девятая ближневосточная конференция международного дискуссионного клуба Валдай
Валдайский дискуссионный клуб "Ближний Восток во времена перемен"
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
Тульские медики госпитализировали двух сотрудников завода из Китая
Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов
Посол в Израиле заявил о неподобающем обращении с россиянами
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
В Крыму ответили на протест Украины из-за задержания судна
Сотрудник полиции
Ветеран органов внутренних дел умер в душе госпиталя МВД
Эмблема на форме сотрудника полиции
Убитая в Подмосковье женщина дважды забирала заявления о побоях
Телеведущий Дмитрий Дибров
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
Медицинские работники в защитных костюмах танцуют с пациентами в конференц-центре города Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу
СМИ сообщили о смерти от коронавируса главы госпиталя в Ухане
Офис ОАО Газпром
Верховный суд Швеции отклонил претензии Литвы к "Газпрому"
Коридор в учреждении службы исполнения наказаний
Осужденный по делу "краснодарских каннибалов" Бакшеев умер в тюрьме
Государственный флаг Эстонии
Китай раскритиковал рапорт эстонской разведки, признавший его угрозой
Председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Фридрих Ишингер принимают участие в заседании основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске
Председателя Мюнхенской конференции внесли в базу сайта "Миротворец"
Здание министерства иностранных дел в Киеве
В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05Костромской губернатор прокомментировал работу нового правительства
09:03Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса
09:01Росстандарт назвал количество АЗС с некачественным топливом
08:59В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды тысячи жителей
08:57При пожаре в ТЦ в Баку пострадали восемь человек
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
Лента новостейМолния