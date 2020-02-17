Прокуратура назвала причину массовой гибели птиц на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 17 фев - РИА Новости. Массовая гибель птиц в Минеральных Водах на Ставрополье произошла из-за резких передов температуры воздуха, сообщает прокуратура Ставропольского края.
Пользователи социальных сетей на прошлой неделе делились фотографиями мертвых птиц.
"Минераловодской межрайонной прокуратурой проведена проверка по информации, размещённой в интернете о массовой гибели птиц на территории города Минеральные Воды. По результатам проверки установлено, что причиной гибели грачей явился резкий перепад температуры воздуха", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.
Так как своевременные меры по утилизации и уничтожению биологических отходов приняты не были, в адрес начальника управления муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа внесено представление, результаты рассмотрения которого находятся на контроле в межрайонной прокуратуре, добавили в ведомстве.