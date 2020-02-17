Тульские медики госпитализировали двух сотрудников завода из Китая

БРЯНСК, 17 фев - РИА Новости. Тульские медики госпитализировали двух китайских сотрудников завода Haval, недавно вернувшихся с родины, следует из комментария министерства здравоохранения Тульской области.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что госпитализированы два сотрудника автомобильного завода Haval, которые недавно вернулись из Китая.
"В ходе ежедневного осмотра медики проявили настороженность и решили оставить под наблюдением двоих сотрудников завода. После госпитализации повышение температуры не зафиксировано. Сейчас мужчины чувствуют себя хорошо, находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении министерства здравоохранения.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1 770, излечились 10,8 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.
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