Тульские медики госпитализировали двух сотрудников завода из Китая

"В ходе ежедневного осмотра медики проявили настороженность и решили оставить под наблюдением двоих сотрудников завода. После госпитализации повышение температуры не зафиксировано. Сейчас мужчины чувствуют себя хорошо, находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении министерства здравоохранения.