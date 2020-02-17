Ветеран органов внутренних дел умер в душе госпиталя МВД

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Полиция начала проверку по факту смерти 85-летнего ветерана органов внутренних дел в Главном клиническом госпитале Полиция начала проверку по факту смерти 85-летнего ветерана органов внутренних дел в Главном клиническом госпитале МВД России , сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, 85-летний мужчина включил горячую воду в душе, когда ему стало плохо и он потерял сознание. В результате ветеран ОВД получил ожоги и скончался.

"По факту происшествия в ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России" назначена служебная проверка, проведение которой поручено сотрудникам профильных подразделений МВД России. По ее результатам в случае установления вины руководства и персонала лечебного учреждения будет принято решение об их привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сказала Волк.