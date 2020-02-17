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Ветеран органов внутренних дел умер в душе госпиталя МВД
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РИА Новости

Ветеран органов внутренних дел умер в душе госпиталя МВД

21:28 17.02.2020 (обновлено: 21:29 17.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Полиция начала проверку по факту смерти 85-летнего ветерана органов внутренних дел в Главном клиническом госпитале МВД России, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, 85-летний мужчина включил горячую воду в душе, когда ему стало плохо и он потерял сознание. В результате ветеран ОВД получил ожоги и скончался.
"По факту происшествия в ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России" назначена служебная проверка, проведение которой поручено сотрудникам профильных подразделений МВД России. По ее результатам в случае установления вины руководства и персонала лечебного учреждения будет принято решение об их привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сказала Волк.
"Министерство внутренних дел РФ выражает соболезнование родным и близким ветерана органов внутренних дел. Его семье будет оказана необходимая помощь", – добавила представитель МВД.
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Ирина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияПроисшествия
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