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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-17T21:22+0300
https://ria.ru/20200217/1564900391.html
В ООН назвали число беженцев на северо-западе Сирии
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РИА Новости

В ООН назвали число беженцев на северо-западе Сирии

21:22 17.02.2020
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© AP Photo / Ghaith AlsayedМестные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
ЖЕНЕВА, 17 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Порядка 900 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома за два с половиной месяца боевых действий на северо-западе Сирии, говорится в заявлении заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, распространенном в понедельник.
"На данный момент мы полагаем, что с 1 декабря свои дома покинуло 900 тысяч человек, большинство из них женщины и дети", - приводятся в заявлении слова Лоукока.
По его словам, люди вынуждены замерзать на улицах, так как лагеря для беженцев переполнены, и маленькие дети умирают от холода. Боевые действия носят непропорциональный характер, разрушаются медицинские учреждения, школы, рынки, мечети, жилые кварталы.
"Школы не работают, многие медицинские учреждения закрылись. Существует серьезная угроза вспышек заболеваний. Основная инфраструктура разваливается. Мы получаем сообщения о том, что поселения для перемещенных людей подвергаются атакам, которые приводят к гибели, ранениям и дальнейшему переселению людей", - отметил Лоукок.
В этой связи заместитель генсека ООН вновь призвал к установлению на северо-западе Сирии режима прекращения огня.
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