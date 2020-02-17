Бывший вице-губернатор Пензы вернулся в правительство после оправдания

САРАТОВ, 17 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Бывший вице-губернатор . Бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, которого оправдали по делу о мошенничестве при получении дачного участка, со вторника займет пост заместителя председателя правительства региона, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

"Валерий Савин с завтрашнего дня приступает к работе в правительстве Пензенской области. Он займет должность заместителя председателя (правительства - ред.)", - сказала собеседница агентства.

Она не уточнила, какие направления Савин будет курировать на новой должности.

Савину, ушедшему в отставку с поста вице-губернатора в ноябре 2017 года, вменялось получение мошенническим путем права на земельный участок в одном из садоводческих товариществ в Пензе стоимостью 460 тысяч рублей, чем был причинен ущерб городу в крупном размере. Также по этому делу проходили бывший вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и замдиректора МУП "Объединенная городская служба градостроительства, архитектуры и технической инвентаризации" Татьяна Титкова.

Ленинский райсуд Пензы 28 июня 2019 года вынес оправдательный приговор Савину, а Ширшину и Титкову признал виновными в служебном подлоге при предоставлении земельных участков бывшему вице-губернатору и еще одному частному лицу, однако суд освободил их от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Пензенский областной суд 13 ноября оставил приговор без изменений, и он вступил в силу. Ленинский райсуд 10 декабря взыскал в пользу Савина 440 тысяч рублей в качестве возмещения имущественного вреда от уголовного преследования.