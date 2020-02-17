Фигурант дела о беспорядках в Москве Баршай отказался признать вину

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Последний на сегодняшний момент не осужденный фигурант дела о беспорядках в Москве, студент МАИ Андрей Баршай отказался признать вину в том, что на несанкционированном митинге 27 июля он толкнул росгвардейца с разбега в спину, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
Суд в понедельник приступил к рассмотрению дела по существу. Прокурор огласил обвинительное заключение, согласно которому подсудимый обвиняется в том, что причинил насилие не опасное для здоровья в отношении сотрудника нацгвардии. Как отметил прокурор, Баршай участвовал в несанкционированной акции, где "разбежался, сгруппировался и прыгнул" на сотрудника, нанеся ему травму.
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"Вину не признаю", - ответил Баршай на вопрос судьи.
Баршай оказался среди шести новых фигурантов, появившихся в этом деле в середине октября. Всем им вменяется статья "применение насилия в отношении представителя власти" и грозят реальные сроки.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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