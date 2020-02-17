Фигурант дела о беспорядках в Москве Баршай отказался признать вину

Суд в понедельник приступил к рассмотрению дела по существу. Прокурор огласил обвинительное заключение, согласно которому подсудимый обвиняется в том, что причинил насилие не опасное для здоровья в отношении сотрудника нацгвардии. Как отметил прокурор, Баршай участвовал в несанкционированной акции, где "разбежался, сгруппировался и прыгнул" на сотрудника, нанеся ему травму.