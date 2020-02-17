СМИ сообщили о смерти от коронавируса главы госпиталя в Ухане

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава одного из временных госпиталей в китайском Ухане скончался от заражения коронавирусом COVID19, сообщает газета "Жэньминь Жибао".
"Директор госпиталя "Учан" Лю Чжимин умер 17 февраля, заразившись COVID19. Он стал первым главой медицинского учреждения, скончавшимся от коронавируса", - пишет издание.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1 770, излечились 10,8 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса