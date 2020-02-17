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Посол в Израиле заявил о неподобающем обращении с россиянами
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РИА Новости

Посол в Израиле заявил о неподобающем обращении с россиянами

20:54 17.02.2020
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© Фото : МИД РФПосол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов
Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов
© Фото : МИД РФ
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 фев - РИА Новости. Граждане России подвергаются неподобающему обращению со стороны израильских властей при проверке в зоне прилёта в израильском аэропорту имени Бен-Гуриона, заявил российским журналистам посол России в Израиле Анатолий Викторов, комментируя участившиеся случаи отказа гражданам РФ во въезде в Израиль.
"Нас тревожит то, что во время этих проверочных действий иногда наши граждане подвергаются неподобающему обращению со стороны властей в аэропорту. Задерживаются на длительное время, без объяснения причин, ведут проверки документов, телефонов мобильных, иногда это в тесных помещениях происходит, иногда отсутствует вода или какие-либо продукты питания", - заявил журналистам Викторов.
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Он уточнил, что в 2019 году почти 6 тысячам россиян, прилетевшим в Израиль, было отказано во въезде в страну. В то же время, по данным израильской миграционной службы, 14 тысяч россиян находятся в стране без законных оснований. Речь, по словам посла РФ, идёт о тех, кто приезжает в Израиль на заработки. МИД России и Израиля предпринимают усилия для решения проблемы.
"И высшее руководство Израиля, и конкретное ведомство, а это министерство иностранных дел - мы с ними на одной стороне, полностью. То есть убеждать не надо израильских коллег, они полностью разделяют наши подходы, разочарованность, опасения создавшейся ситуацией. И это даёт нам полную уверенность, что мы с ней справимся совместными усилиями", - подчеркнул Викторов.
По его словам, в зоне пограничного контроля аэропорта имени Бен Гуриона уже предприняты меры для улучшения условий россиянам, которых задерживают до выяснения целей их визита в Израиль.
В январе в интервью РИА Новости министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал главной причиной отказов во въезде в страну российским туристам попытки незаконного трудоустройства. По его словам, в 2019 году число туристов, прибывших из России в Израиль, превысило 320 тысяч, однако участились случаи незаконного трудоустройства.
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Исраэль КацАнатолий ВикторовРоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
А прочитать статью никак? На заработки туда ездят. Причём умудряются незаконно ездить.
17 февраля, 21:31
БНБабушкин Негодник
2501104
В Израиле российские туристы выдавали себя за израильтян, чтобы бесплатно получить еду для нищих и бездомных.
18 февраля, 08:30
BCBlack Cap
0200001
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