Посол в Израиле заявил о неподобающем обращении с россиянами

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 фев - РИА Новости. Граждане Граждане России подвергаются неподобающему обращению со стороны израильских властей при проверке в зоне прилёта в израильском аэропорту имени Бен-Гуриона, заявил российским журналистам посол России в Израиле Анатолий Викторов , комментируя участившиеся случаи отказа гражданам РФ во въезде в Израиль

"Нас тревожит то, что во время этих проверочных действий иногда наши граждане подвергаются неподобающему обращению со стороны властей в аэропорту. Задерживаются на длительное время, без объяснения причин, ведут проверки документов, телефонов мобильных, иногда это в тесных помещениях происходит, иногда отсутствует вода или какие-либо продукты питания", - заявил журналистам Викторов.

Он уточнил, что в 2019 году почти 6 тысячам россиян, прилетевшим в Израиль, было отказано во въезде в страну. В то же время, по данным израильской миграционной службы, 14 тысяч россиян находятся в стране без законных оснований. Речь, по словам посла РФ, идёт о тех, кто приезжает в Израиль на заработки. МИД России и Израиля предпринимают усилия для решения проблемы.

"И высшее руководство Израиля, и конкретное ведомство, а это министерство иностранных дел - мы с ними на одной стороне, полностью. То есть убеждать не надо израильских коллег, они полностью разделяют наши подходы, разочарованность, опасения создавшейся ситуацией. И это даёт нам полную уверенность, что мы с ней справимся совместными усилиями", - подчеркнул Викторов.

По его словам, в зоне пограничного контроля аэропорта имени Бен Гуриона уже предприняты меры для улучшения условий россиянам, которых задерживают до выяснения целей их визита в Израиль.