СМИ сообщили о продлении ареста Павленскому во Франции

Как информирует телеканал, Павленский и де Таддео останутся под стражей как минимум до утра вторника, когда их дело передадут в суд, чтобы открыть предварительное расследование. Далее возможны несколько вариантов: задержанные могут быть освобождены после предъявления обвинений, без предъявления обвинений или в статусе ассоциированного свидетеля.

Павленский, который в 2017 году получил политическое убежище во Франции, взял на себя ответственность за размещение материалов интимного характера, как он утверждает, Бенжамена Гриво. Тот в результате скандала снял свою кандидатуру с выборов мэра Парижа и подал жалобу на "вмешательство в личную жизнь". В рамках расследования правоохранительные органы Франции задержали Павленского и его подругу – молодую девушку, которой, как пишут СМИ, Гриво и отправлял сообщения и видеозаписи. Многие политические деятели Франции высказали поддержку Гриво и осудили вмешательство в частную жизнь.