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СМИ сообщили о продлении ареста Павленскому во Франции
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РИА Новости

СМИ сообщили о продлении ареста Павленскому во Франции

20:46 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкХудожник Петр Павленский, обвиняемый в поджоге двери здания ФСБ на Лубянке, в Мещанском суде Москвы во время оглашение приговора
Художник Петр Павленский, обвиняемый в поджоге двери здания ФСБ на Лубянке, в Мещанском суде Москвы во время оглашение приговора
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Власти Франции продлили содержание под стражей художника-акциониста Петра Павленского и его подруги Александры де Таддео, сообщает телеканал LCI.
Павленский и его знакомая были задержаны по делу о публикации интимных видео с бывшим кандидатом на пост мэра Парижа Бенжаменом Гриво. Срок их задержания истекал в понедельник днем.
Как информирует телеканал, Павленский и де Таддео останутся под стражей как минимум до утра вторника, когда их дело передадут в суд, чтобы открыть предварительное расследование. Далее возможны несколько вариантов: задержанные могут быть освобождены после предъявления обвинений, без предъявления обвинений или в статусе ассоциированного свидетеля.
Павленский, который в 2017 году получил политическое убежище во Франции, взял на себя ответственность за размещение материалов интимного характера, как он утверждает, Бенжамена Гриво. Тот в результате скандала снял свою кандидатуру с выборов мэра Парижа и подал жалобу на "вмешательство в личную жизнь". В рамках расследования правоохранительные органы Франции задержали Павленского и его подругу – молодую девушку, которой, как пишут СМИ, Гриво и отправлял сообщения и видеозаписи. Многие политические деятели Франции высказали поддержку Гриво и осудили вмешательство в частную жизнь.
Художник Петр Павленский
Вчера, 17:31
СМИ: Павленский отказался от предоставленных ему адвокатов во Франции
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Петр ПавленскийФранцияПарижВ мире
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