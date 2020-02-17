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Религия и мировоззрение
2020-02-17T20:40+0300
https://ria.ru/20200217/1564899424.html
Посол: РПЦ прорабатывает визиты высокого уровня к юбилею в Корее
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РИА Новости

Посол: РПЦ прорабатывает визиты высокого уровня к юбилею в Корее

20:40 17.02.2020
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) прорабатывает визиты высокого уровня на Корейский полуостров к 120-летнему юбилею Православия в Корее, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сеуле Андрей Кулик.
"Насколько мне известно, в связи с юбилеем Православия в Корее РПЦ прорабатывается проведение различных мероприятий, включая визиты высокого уровня по церковной линии на Корейский полуостров", - заявил он.
Дипломат подчеркнул, что посольство оказывает и продолжит оказывать необходимое содействие деятельности Корейской епархии РПЦ, направленной на сплочение российской диаспоры в Южной Корее.
В марте прошлого года пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков сообщил РИА Новости, что в планах патриарха Московского и всея Руси Кирилла стоит визит в КНДР, но о конкретных сроках пока говорить рано.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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