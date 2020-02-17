Посол: РПЦ прорабатывает визиты высокого уровня к юбилею в Корее

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) прорабатывает визиты высокого уровня на Корейский полуостров к 120-летнему юбилею Православия в Корее, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сеуле Андрей Кулик.

"Насколько мне известно, в связи с юбилеем Православия в Корее РПЦ прорабатывается проведение различных мероприятий, включая визиты высокого уровня по церковной линии на Корейский полуостров", - заявил он.

Дипломат подчеркнул, что посольство оказывает и продолжит оказывать необходимое содействие деятельности Корейской епархии РПЦ, направленной на сплочение российской диаспоры в Южной Корее.