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В ГД внесли проект о гражданах, имеющих право на бесплатные лекарства
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РИА Новости

В ГД внесли проект о гражданах, имеющих право на бесплатные лекарства

20:40 17.02.2020 (обновлено: 20:41 17.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке
© РИА Новости / Максим Богодвид
Таблетки в руке. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий создание Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Законопроектом предусматривается создание Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.
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Кроме того, законопроект предлагает закрепить состав сведений, включаемых в федеральный регистр; установить определение правительством РФ порядка ведения регистра; установить периодичность пересмотра перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов не реже одного раза в год; осуществлять лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Предлагается также предусмотреть обеспечение населения лекарствами в рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
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