Samsung оценил требования по предустановке российского софта

"Samsung Electronics будет готова выполнить требования законодательства РФ, предусмотренные регулятором, и адаптировать деятельность компании согласно принятым постановлениям. Поправки к закону не повлияют на планы компании о продолжении работы в России", — отметили в пресс-службе Samsung.

В компании также заявили о готовности сотрудничать с локальными и глобальными партнерами и уже имеют подобный опыт. Также в Samsung заявили, что уже предустанавливали отдельные приложения российских производителей, в частности, Mail.ru Group и "Яндекс".