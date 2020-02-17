Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T23:20+0300
https://ria.ru/20200217/1564899224.html
Samsung оценил требования по предустановке российского софта
https://cdn24.img.ria.ru/images/154797/42/1547974247_0:0:2891:1627_1036x0_80_0_0_f598c26176c003330086b9479b2d5dda.jpg
РИА Новости

Samsung оценил требования по предустановке российского софта

20:34 17.02.2020 (обновлено: 23:20 17.02.2020)
15906
© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкСтенд компании Samsung
Стенд компании Samsung
© РИА Новости / Мария Сибирякова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Компания Samsung Electronics будет готова выполнять обязательства по предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и Smart-TV, это не повлияет на планы работы компании в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе южнокорейского производителя.
Президент России Владимир Путин в конце 2019 года подписал закон о запрете продажи с 1 июля 2020 года электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского ПО. В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила концепцию проекта постановления по предустановке отечественного программного обеспечения на некоторые виды техники. Некоторые компании, занимающиеся производством электроники просят о переносе сроков вступления норм в силу.
"Samsung Electronics будет готова выполнить требования законодательства РФ, предусмотренные регулятором, и адаптировать деятельность компании согласно принятым постановлениям. Поправки к закону не повлияют на планы компании о продолжении работы в России", — отметили в пресс-службе Samsung.
В компании также заявили о готовности сотрудничать с локальными и глобальными партнерами и уже имеют подобный опыт. Также в Samsung заявили, что уже предустанавливали отдельные приложения российских производителей, в частности, Mail.ru Group и "Яндекс".
Просмотр телевизора
7 февраля, 14:41
Эксперт рассказал, как перепрограммировать "умные" телевизоры Samsung
2221610657
Обсудить 48
SamsungФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)РоссияТехнологии
Популярные комментарии
Конкуренцию составить не можем, зато заставлять всех горазды...
17 февраля, 22:21
D R
48401368
Осталось потребовать, чтобы этот принудительный софт был неудаляемым.
17 февраля, 22:07
Анатолий Несмиян
231802053
Рекомендуем
Здание Рейхстага
В бундестаге предостерегли Германию от оскорбления жителей России
Офис ОАО Газпром
Верховный суд Швеции отклонил претензии Литвы к "Газпрому"
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Смартфон
СМИ предупредило о новом методе воровства персональных данных
Офис компании Crypto AG в Штайнхаузене, Швейцария
Это провал. США попытались запретить всем то, что разрешают себе
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
"Известия": в России могут запретить отключать услуги ЖКХ должникам
Полиция Казахстана
В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве.
Жена Диброва рассказала о его состоянии после госпитализации
Здание министерства иностранных дел в Киеве
В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России
Грузовое судно Альта
У берегов Ирландии заметили "корабль-призрак"
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
В России прокомментировали вызов временного поверенного в МИД Украины
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess
Генеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на "спасение Земли"
Телеведущий Дмитрий Дибров
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов
Посол в Израиле заявил о неподобающем обращении с россиянами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса
09:01Росстандарт назвал количество АЗС с некачественным топливом
08:59В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды тысячи жителей
08:57При пожаре в ТЦ в Баку пострадали восемь человек
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
Лента новостейМолния