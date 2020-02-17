Samsung оценил требования по предустановке российского софта

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Компания Samsung Electronics будет готова выполнять обязательства по предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и Smart-TV, это не повлияет на планы работы компании в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе южнокорейского производителя.
Президент России Владимир Путин в конце 2019 года подписал закон о запрете продажи с 1 июля 2020 года электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского ПО. В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила концепцию проекта постановления по предустановке отечественного программного обеспечения на некоторые виды техники. Некоторые компании, занимающиеся производством электроники просят о переносе сроков вступления норм в силу.
"Samsung Electronics будет готова выполнить требования законодательства РФ, предусмотренные регулятором, и адаптировать деятельность компании согласно принятым постановлениям. Поправки к закону не повлияют на планы компании о продолжении работы в России", — отметили в пресс-службе Samsung.
В компании также заявили о готовности сотрудничать с локальными и глобальными партнерами и уже имеют подобный опыт. Также в Samsung заявили, что уже предустанавливали отдельные приложения российских производителей, в частности, Mail.ru Group и "Яндекс".