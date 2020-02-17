Осужденный по делу "краснодарских каннибалов" Бакшеев умер в тюрьме

КРАСНОДАР, 17 фев — РИА Новости. Осужденный по делу "краснодарских каннибалов" Дмитрий Бакшеев умер тюремной больнице в Осужденный по делу "краснодарских каннибалов" Дмитрий Бакшеев умер тюремной больнице в Ростове , сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Аванесян.

"Информация подтвердилась из двух источников, что вчера в тюремной больнице в Ростове он скончался. Причины смерти пока неизвестны, мы сейчас едем туда выяснять. Но хочу отметить, еще месяц назад, когда он находился в СИЗО города Краснодара, он чувствовал себя прекрасно. Мы его посещали и общались. Никаких заболеваний у него не было, и СИЗО какие-либо заболевания у него отрицало, кроме наличия сахарного диабета", — сообщил агентству Аванесян. Он уточнил, что Бакшеев ранее страдал туберкулезом, но после операции излечился.

"Мы планировали как раз кассацию подать, но вот..." — добавил адвокат.

В конце июня минувшего года региональное СУ СК сообщало, что суд в Краснодаре признал вину Дмитрия Бакшеева в убийстве женщины по указанию жены и надругательстве над ее телом, назначив ему 12 лет и два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

За полгода до этого Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор Наталье Бакшеевой, ранее признанной присяжными виновной в подстрекательстве мужа к жестокому убийству знакомой. Суд определил для нее наказание в виде десяти лет лишения свободы и одного года и шести месяцев ограничения свободы.

По данным следствия, в сентябре 2017 года Бакшеева вместе с супругом и знакомой выпивали на заброшенной территории в Краснодаре. По версии обвинения, между женщинами возник конфликт, и Бакшеева потребовала от мужа убить оппонентку. Как отмечают правоохранители, тот, находясь под влиянием супруги, убил женщину ножом. Как отмечало следствие, Бакшеев расчленил тело жертвы, фрагменты частично оставил на месте, а частично забрал. По данным правоохранителей, после этого мужчина сделал селфи с некоторыми фрагментами тела погибшей на свой телефон, который через несколько дней нашли рабочие на улице и сообщили об этом в полицию.

Сообщалось также, что в ходе обыска в общежитии военного авиаучилища, где жили супруги, были найдены фрагменты человеческого тела в солевом растворе, на кухне — еда и замороженное мясо неизвестного происхождения. Согласно заключению генетической экспертизы, изъятые образцы принадлежали убитой женщине, в подвале и на прилегающей территории также были найдены останки тела жертвы, отмечали в ведомстве.