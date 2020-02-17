Персонажи "Маши и Медведя" стали героями карнавала в Сан-Паулу

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Персонажи российского анимационного сериала "Маша и Медведь" стали героями карнавала Bloco Mamãe Eu Quero в Сан-Паулу в Бразилии, который посетили более 10 тысяч человек, сообщила пресс-служба компании "Анимакорд".

"Взрослые и дети тщательно подготовились к национальному веселью и пришли на карнавал в костюмах Маши и Медведя, где вместе с любимыми российскими персонажами танцевали под ритмичную бразильскую музыку и делали памятные семейные фотографии", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, к сезону карнавалов в Бразилии на одном из главных телеканалов страны SBT вскоре состоится премьера новой серии четвертого сезона сериала "Машины песенки" - "Делу время, а карнавал раз в год!". По сюжету в гости к Медведю приезжает его бывшая коллега по цирку из Бразилии и устраивает настоящее веселье в лесу.

"Маша и Медведь" - единственный российский мультсериал, который на сегодняшний день удостоен 4 бриллиантовых "кнопок"-наград YouTube - количество подписчиков на каждом из каналов - португальском (преимущественно с аудиторией из Бразилии), русском, испанском и английском – превышает отметку в 10 миллионов.