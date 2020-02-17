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Персонажи "Маши и Медведя" стали героями карнавала в Сан-Паулу
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РИА Новости

Персонажи "Маши и Медведя" стали героями карнавала в Сан-Паулу

20:33 17.02.2020 (обновлено: 20:54 17.02.2020)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Персонажи российского анимационного сериала "Маша и Медведь" стали героями карнавала Bloco Mamãe Eu Quero в Сан-Паулу в Бразилии, который посетили более 10 тысяч человек, сообщила пресс-служба компании "Анимакорд".
"Взрослые и дети тщательно подготовились к национальному веселью и пришли на карнавал в костюмах Маши и Медведя, где вместе с любимыми российскими персонажами танцевали под ритмичную бразильскую музыку и делали памятные семейные фотографии", - говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, к сезону карнавалов в Бразилии на одном из главных телеканалов страны SBT вскоре состоится премьера новой серии четвертого сезона сериала "Машины песенки" - "Делу время, а карнавал раз в год!". По сюжету в гости к Медведю приезжает его бывшая коллега по цирку из Бразилии и устраивает настоящее веселье в лесу.
"Маша и Медведь" - единственный российский мультсериал, который на сегодняшний день удостоен 4 бриллиантовых "кнопок"-наград YouTube - количество подписчиков на каждом из каналов - португальском (преимущественно с аудиторией из Бразилии), русском, испанском и английском – превышает отметку в 10 миллионов.
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
29 ноября 2019, 14:28Культура
"Маша и Медведь" попал в пятерку самых популярных детских шоу в мире
Animaccord - международная медиа- и лицензионная компания и студия. В 2019 году серия "Маша плюс каша" официально стала самым просматриваемым мультфильмом на YouTube. В июле 2019 года серия набрала более 4 миллиардов просмотров и вошла в топ-5 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы. На данный момент мультфильм переведен на 39 языков и транслируется в более чем 150 странах мира.
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КультураМаша и МедведьСан-Паулу (город)БразилияРоссия
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