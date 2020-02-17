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Международный аэропорт в Триполи приостановил работу из-за обстрела
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РИА Новости

Международный аэропорт в Триполи приостановил работу из-за обстрела

20:32 17.02.2020
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CC0 / AJL / Tripoli International AirportМеждународный аэропорт Триполи
Международный аэропорт Триполи
CC0 / AJL / Tripoli International Airport
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Международный аэропорт "Митига" ливийской столицы Триполи приостановил в понедельник работу из-за обстрела, говорится в заявлении на странице аэропорта в Facebook.
"Международный аэропорт "Митига" недавно подвергся беспорядочному обстрелу, это совпало по времени со взлетом самолета Libyan Airlines. В результате самолет вернулся, авиасообщение в аэропорту было приостановлено до особого распоряжения", - сообщается в заявлении.
"Митига" регулярно приостанавливает работу из-за обстрелов в связи с продолжающимся в пригородах Триполи военным противостоянием между Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара и силами, поддерживающими Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством маршала Хафтара 8 января объявила о расширении бесполетной зоны над Триполи, теперь она включает и аэродром "Митига". ЛНА призвала авиакомпании соблюдать зону и "не подвергать самолеты угрозе уничтожения".
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.
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