Международный аэропорт в Триполи приостановил работу из-за обстрела

"Международный аэропорт "Митига" недавно подвергся беспорядочному обстрелу, это совпало по времени со взлетом самолета Libyan Airlines. В результате самолет вернулся, авиасообщение в аэропорту было приостановлено до особого распоряжения", - сообщается в заявлении.

"Митига" регулярно приостанавливает работу из-за обстрелов в связи с продолжающимся в пригородах Триполи военным противостоянием между Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара и силами, поддерживающими Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством маршала Хафтара 8 января объявила о расширении бесполетной зоны над Триполи, теперь она включает и аэродром "Митига". ЛНА призвала авиакомпании соблюдать зону и "не подвергать самолеты угрозе уничтожения".

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.