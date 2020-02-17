Вернувшуюся из Китая студентку МГУ проверят на коронавирус

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Студентка МГУ, вернувшаяся из КНР, была госпитализирована с признаками ОРВИ, ее проверят на наличие коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
"К студентке в общежитие МГУ была вызвана скорая медицинская помощь в связи с проявлениями у нее легких признаков ОРВИ. Некоторое время назад она вернулась из Китая, поэтому такие случаи на особом контроле медиков. Сейчас она госпитализирована в инфекционную больницу, где будет проведён полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий и лабораторный анализ на новый коронавирус", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что у всех ранее поступивших в больницу пациентов – результат отрицательный.
"В Москве случаев новой коронавирусной инфекции нет", - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в столице проводится ежедневный медицинский осмотр прибывающих с каникул китайских студентов в общежитиях столичных вузов. Также с 29 января в гостиницах, где проживает большинство граждан КНР, начали дежурить мобильные бригады департамента здравоохранения Москвы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1 770, излечились 10,8 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса