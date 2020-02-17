Вернувшуюся из Китая студентку МГУ проверят на коронавирус

"К студентке в общежитие МГУ была вызвана скорая медицинская помощь в связи с проявлениями у нее легких признаков ОРВИ. Некоторое время назад она вернулась из Китая, поэтому такие случаи на особом контроле медиков. Сейчас она госпитализирована в инфекционную больницу, где будет проведён полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий и лабораторный анализ на новый коронавирус", - сообщили в пресс-службе.