Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T20:13+0300
https://ria.ru/20200217/1564898661.html
В Норвегии устроившему стрельбу в мечети под Осло предъявили обвинения
https://cdn25.img.ria.ru/images/94278/66/942786675_0:217:3888:2404_1036x0_80_0_0_fbd777d1aef2ed625c057f89e138642b.jpg
РИА Новости

В Норвегии устроившему стрельбу в мечети под Осло предъявили обвинения

20:13 17.02.2020
267
© Fotolia / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
© Fotolia / Marcel Schauer
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Прокуратура Норвегии выдвинула обвинения норвежцу Филипу Мансхаусу, устроившему стрельбу в мечети под Осло и убившему свою сводную сестру, сообщает газета Nettavisen.
По данным издания, 22-летнему Мансхаусу предъявлены обвинения в убийстве и совершении теракта.
Судебное заседание по делу Мансхауса начнется 7 мая, рассмотрение вопроса, по оценкам суда, займёт до трех недель. Ожидается, что приговор будет оглашен 26 мая.
В коммуне Берум близ Осло 10 августа прошлого года произошла стрельба в мечети: один человек ранен, стрелявший арестован. Как сообщила телекомпания NRK, в мечети найдены несколько единиц оружия. Позже полицейские обнаружили мертвой 17-летнюю сводную сестру задержанного, обстоятельства смерти которой навели правоохранителей на подозрения относительно насильственного характера. Впоследствии полиция сообщала, что девушка, вероятно, была убита на почве расовой ненависти.
102226
Обсудить 0
ОслоНорвегияВ мире
Рекомендуем
Кипр
Власти Кипра арестовали подозреваемого в обстреле кафе в Айя-Напа
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности
Вучич подарил Шойгу охотничье ружье
Члены Боливарианской национальной полиции во время акции против политики президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
В Венесуэле поймали боевиков колумбийского картеля
Певица MARUV
Певице Maruv вернули часть вещей, украденных иностранцем из ее машины
Военнослужащие блока НАТО возле пулемета Браунинг М-2
В анализах двух военнослужащих НАТО в Литве нашли наркотики
Легкомоторный самолет Piper PA-34
В Карибском море разбился легкомоторный самолет
Жительница Петербурга Алла Ильина перед началом заседания Петроградского районного суда
Суд в Петербурге вернул на доработку дело о сбежавшей пациентке
Международный аэропорт Триполи
Международный аэропорт в Триполи приостановил работу из-за обстрела
Посол: РПЦ прорабатывает визиты высокого уровня к юбилею в Корее
Кадр из трейлера шоу Холостяк
Стало известно, когда выйдет новый сезон шоу "Холостяк"
Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов
Посол в Израиле заявил о неподобающем обращении с россиянами
Эмблема на форме сотрудника полиции
Убитая в Подмосковье женщина дважды забирала заявления о побоях
Конституция Российской Федерации
В Театре Вахтангова оценили предложенные поправки в сфере культуры
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор на встрече с папой римским Франциском в Ватикане
Глава ЕЕК озвучил тему следующего Форума памяти Холокоста
Митинг в поддержку сестер Хачатурян в Санкт-Петербурге
Малофеев: надеемся, законопроект о семейно-бытовом насилии исчезнет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Росстандарт назвал количество АЗС с некачественным топливом
08:59В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды тысячи жителей
08:57При пожаре в ТЦ в Баку пострадали восемь человек
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
Лента новостейМолния