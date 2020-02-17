В Норвегии устроившему стрельбу в мечети под Осло предъявили обвинения

Судебное заседание по делу Мансхауса начнется 7 мая, рассмотрение вопроса, по оценкам суда, займёт до трех недель. Ожидается, что приговор будет оглашен 26 мая.

В коммуне Берум близ Осло 10 августа прошлого года произошла стрельба в мечети: один человек ранен, стрелявший арестован. Как сообщила телекомпания NRK, в мечети найдены несколько единиц оружия. Позже полицейские обнаружили мертвой 17-летнюю сводную сестру задержанного, обстоятельства смерти которой навели правоохранителей на подозрения относительно насильственного характера. Впоследствии полиция сообщала, что девушка, вероятно, была убита на почве расовой ненависти.