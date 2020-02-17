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В анализах двух военнослужащих НАТО в Литве нашли наркотики
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РИА Новости

В анализах двух военнослужащих НАТО в Литве нашли наркотики

20:09 17.02.2020 (обновлено: 20:10 17.02.2020)
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© РИА Новости / Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоеннослужащие блока НАТО возле пулемета "Браунинг М-2"
Военнослужащие блока НАТО возле пулемета Браунинг М-2
© РИА Новости / Оксана Джадан
Перейти в фотобанк
Военнослужащие блока НАТО возле пулемета "Браунинг М-2". Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Двое хорватских военнослужащих контингента НАТО в Литве имеют в анализах следы наркотиков и будут удалены со службы, сообщило оборонное ведомство Хорватии.
Военная полиция Хорватии из состава второго контингента в рамках программы НАТО "Расширенное передовое присутствие" (Enhanced Forward Presence, eFP) в Литве в воскресенье при тестировании обнаружила в анализах двоих военнослужащих запрещенные вещества.
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"Во время тестирования на присутствие опиатов сотрудники военной полиции утвердили, что двое военнослужащих употребляли наркотики, согласно показаниям этих военнослужащих, запрещенные вещества они приобрели и употребили во время регулярного увольнения из казармы", - сообщило хорватское минобороны.
Отмечается, что за "оскорбления чести мундира" они будут удалены со службы.
В понедельник минобороны республики сообщило также, что 12 хорватских бойцов миссии НАТО в Афганистане получили царапины от бродячего пса в Кабуле и в обязательном порядке привиты от бешенства, а собака усыплена.
Ранее участие военных Хорватии в международных миссиях привлекало внимание мировых СМИ. Так, трое хорватских военнослужащих и капеллан из контингента НАТО были выдворены в декабре 2017 года из Польши за пьянство и оскорбление чести мундира. В том же месяце один из 180 хорватских военных, направленных на базу НАТО Рукла в Литве, умер от инфаркта или инсульта.
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НАТОАфганистанХорватияЛитваВ мире
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