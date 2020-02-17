В анализах двух военнослужащих НАТО в Литве нашли наркотики

Военная полиция Хорватии из состава второго контингента в рамках программы НАТО "Расширенное передовое присутствие" (Enhanced Forward Presence, eFP) в Литве в воскресенье при тестировании обнаружила в анализах двоих военнослужащих запрещенные вещества.
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"Во время тестирования на присутствие опиатов сотрудники военной полиции утвердили, что двое военнослужащих употребляли наркотики, согласно показаниям этих военнослужащих, запрещенные вещества они приобрели и употребили во время регулярного увольнения из казармы", - сообщило хорватское минобороны.
Отмечается, что за "оскорбления чести мундира" они будут удалены со службы.
В понедельник минобороны республики сообщило также, что 12 хорватских бойцов миссии НАТО в Афганистане получили царапины от бродячего пса в Кабуле и в обязательном порядке привиты от бешенства, а собака усыплена.
Ранее участие военных Хорватии в международных миссиях привлекало внимание мировых СМИ. Так, трое хорватских военнослужащих и капеллан из контингента НАТО были выдворены в декабре 2017 года из Польши за пьянство и оскорбление чести мундира. В том же месяце один из 180 хорватских военных, направленных на базу НАТО Рукла в Литве, умер от инфаркта или инсульта.
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