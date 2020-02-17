В анализах двух военнослужащих НАТО в Литве нашли наркотики

БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Двое хорватских военнослужащих контингента Двое хорватских военнослужащих контингента НАТО Литве имеют в анализах следы наркотиков и будут удалены со службы, сообщило оборонное ведомство Хорватии

Военная полиция Хорватии из состава второго контингента в рамках программы НАТО "Расширенное передовое присутствие" (Enhanced Forward Presence, eFP) в Литве в воскресенье при тестировании обнаружила в анализах двоих военнослужащих запрещенные вещества.

"Во время тестирования на присутствие опиатов сотрудники военной полиции утвердили, что двое военнослужащих употребляли наркотики, согласно показаниям этих военнослужащих, запрещенные вещества они приобрели и употребили во время регулярного увольнения из казармы", - сообщило хорватское минобороны.

Отмечается, что за "оскорбления чести мундира" они будут удалены со службы.

В понедельник минобороны республики сообщило также, что 12 хорватских бойцов миссии НАТО в Афганистане получили царапины от бродячего пса в Кабуле и в обязательном порядке привиты от бешенства, а собака усыплена.