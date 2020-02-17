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В Венесуэле поймали боевиков колумбийского картеля
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РИА Новости

В Венесуэле поймали боевиков колумбийского картеля

20:07 17.02.2020
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© AFP 2020 / Federico Parra Члены Боливарианской национальной полиции во время акции против политики президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
Члены Боливарианской национальной полиции во время акции против политики президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
© AFP 2020 / Federico Parra
КАРАКАС, 17 фев - РИА Новости. Силовики Венесуэлы арестовали боевиков колумбийской преступной группировки Los Rastrojos ("Молодняк") на западе страны и ликвидировали ее материально-техническую базу, сообщил Фредди Берналь, назначенный на должность так называемого "защитника" пограничного штата Тачира.
Операция была осуществлена в рамках военных учений, инициированных правительством Венесуэлы на территории страны в конце прошлой недели.
"Мы нанесли три важных удара по террористической группировке Los Rastrojos: поймали 14 участников организации, ликвидировали их топливные ресурсы и средства материально-технического обеспечения", - заявил Берналь в Twitter.
По его словам, в ходе операции ликвидированы склады, где преступники хранили боеприпасы, подвижное оборудование, транспортные средства и горючее. Кроме того, в городе Бока-де-Грито уничтожен импровизированный госпиталь, оказывавший медпомощь колумбийским боевикам.
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По данным генпрокуратуры Венесуэлы, Los Rastrojos - группировка, образованная выходцами из "Объединенных сил самообороны Колумбии" (Autodefensas Unidas de Colombia) - военизированных групп, действовавших в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Сейчас банда связана с преступными организациями, занимающимися наркотрафиком в Колумбии, и с мексиканским картелем "Синалоа".
"Защитник штата" - должность, назначаемая напрямую из Каракаса. Берналь на этом посту - главный представитель центральных властей в регионе.
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