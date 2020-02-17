В Карибском море разбился легкомоторный самолет

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Легкомоторный самолет потерпел крушение в Карибском море , четыре человека пропали без вести, сообщает префектура Гваделупы , заморского департамента Франции.

Самолет Piper в воскресенье вечером вылетел из аэропорта Чарльз-Дуглас на острове Доминика по направлению к Гваделупе. Вскоре после взлета воздушное судно рухнуло в море у берегов острова.

На борту самолета находилась супружеская пара, их 16-летний сын и 40-летний мужчина – все граждане Франции.