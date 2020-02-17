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В Карибском море разбился легкомоторный самолет
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РИА Новости

В Карибском море разбился легкомоторный самолет

20:04 17.02.2020 (обновлено: 20:05 17.02.2020)
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CC BY 2.0 / velodenz / Piper PA-34-200TЛегкомоторный самолет Piper PA-34
Легкомоторный самолет Piper PA-34
CC BY 2.0 / velodenz / Piper PA-34-200T
Легкомоторный самолет Piper PA-34. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Карибском море, четыре человека пропали без вести, сообщает префектура Гваделупы, заморского департамента Франции.
Самолет Piper в воскресенье вечером вылетел из аэропорта Чарльз-Дуглас на острове Доминика по направлению к Гваделупе. Вскоре после взлета воздушное судно рухнуло в море у берегов острова.
На борту самолета находилась супружеская пара, их 16-летний сын и 40-летний мужчина – все граждане Франции.
Несмотря на плохие погодные условия, в поисках пропавших принимают участие вертолет гражданской обороны, патрульный катер морской полиции. К операции также подключились пассажирский лайнер Viking Sea и прогулочная яхта Ensor. Пока что спасателям удалось обнаружить рюкзак с двумя паспортами пассажиров самолета.
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Карибское мореГваделупаВ мире
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